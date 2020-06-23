Okey ve tavla yasağı 100 bin esnafı aç bıraktı

Oyun oynatılmaması şartıyla açılmalarına izin verilen kafe, kahvehane, kıraathane ve çay bahçeleri müşterisiz kaldı. 3 aylık yasağın ardından 1 Haziran'da büyük umutla kepenk açan esnaf, aradan geçen 22 günü siftahsız geçirince destek için hükümetin kapısını çaldı. Geçinmekte zorlanan, kirasını, işçisinin parasını ödeyemeyen, faturaları yatıramayan 100 bin esnaf için acil destek istendi.

Sorunları dile getiren Türkiye Kahveciler Kıraathaneciler Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, halkın stres atmak, arkadaşlarıyla beraber hoşça zaman geçirmek, okey, tavla, oyun kağıdı ve benzeri oyun oynamak için geldiği işyerlerine oyun yasağı yüzünden kimsenin gelmediğini söyledi. Bu yüzden kahvehane esnafının günlük masraflarını dahi karşılayamayacak duruma düştüğünü belirtti.

BORCUMUZ BİRİKTİ

Ağaoğlu, “Müşteri gelmeyince esnafımız doğal olarak birikmiş kredi, kira vergi, SGK, elektrik, su, doğalgaz, internet faturalarını ödemekte büyük zorluk çekmekte kendilerinin, ailelerinin ve yanında çalışanların geçimini temin edememektedir” diye konuştu.

Ağaoğlu, 3 aydan fazla süredir kapalı olan internet kafe, playstation ve oyun salonlarının da açılması gerektiğini belirtirken, günlük kazancıyla yaşamını sürdüremeyen ülke genelindeki 100 binden fazla esnafa acil destek verilmesini istedi.

ÖDEMELER ERTELENSİN

Ağaoğlu taleplerini şöyle sıraladı: “Esnafımızın yanında çalışanlarının ekonomik olarak mağduriyetlerinin giderilmesi, birikmiş olan elektrik, su, doğalgaz, internet faturalarının yıl sonuna kadar ertelenmesini, esnafımızın kapalı kaldığı süre boyunca ödemekle yükümlü olduğu SGK primlerinin devletimizce ödenmesini, işyeri kapalı esnafımıza kira yardımı yapılmasını ve tüm kredi borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini istiyoruz.”

HİJYEN KURALLARINA UYARIZ

Başkan Murat Ağaoğlu, insan sağlığı konusunda alınan tüm tedbirleri saygıyla karşıladıklarını, bu nedenle esnafın hijyen kurallarına birebir uymaya çalıştığını söyledi. Açık yerlerde oyun oynanması, kapalı yerlerin ise açılmasına izin verilmesine karşılık getirilebilecek ilave hijyen kurallarına da uyacaklarını belirten Ağaoğlu, “Kahvehanelerimizde hijyen koşulları ve sosyal mesafe kuralları konusunda esnafımızca tüm önlemler alınmıştır ve alınmaya devam edecektir. Kahvehanelerimizde oyun oynatılmasına izin verilmesi ve kapalı yerlerin açılması halinde esnafımızın tüm hijyen kurallarına titizlikle uyacağını belirtmek isteriz” dedi.