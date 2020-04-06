Önlem almazsak kıtlık kapıda

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, corona virüsü salgını boyunca ortaya çıkabilecek olası bir gıda krizine karşı üreticinin desteklenmesi ve acil önlemler alınmasını istedi.

Durmaz, “Çiftçi desteklenmezse kıtlık kapımızda. Çiftçinin, Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve diğer bankalara olan borç ve faizleri 1 yıl ertelenmeli. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik ücretinde indirim yapılmalı'' dedi.

Tarımsal üretimde yerli ürünlerin ithalata kurban edildiğini dile getiren Durmaz şunları söyledi: “Buğday, ayçiçeği, mısır ithalatında her yıl yeni bir rekor kırıyoruz.

Geçen yıl patates ve soğanda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Buğdayda ürettiğimizin yarısı kadar ithalat yapıp, dünya birincisi olduk. Buğday ambarı olan ülkemiz, buğday ithal ediyor.”

MAZOT DESTEĞİ VERİLSİN

AKP yönetiminin 17 yıl boyunca üretimi desteklemek yerine ithalatı desteklediğini ifade eden CHP'li Kadim Durmaz, salgın boyunca gıda kriziyle karşılaşmamak için çiftçilerin desteklenmesini istedi.

Durmaz, “Bu gerçeği görüp çiftçinin Ziraat Bankası'na, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ve diğer bankalara olan borçları ve faizleri 1 yıl ertelenmeli. Üretimi arttırmak için çiftçiye ÖTV'siz ve KDV'siz mazot desteği verilmeli” diye konuştu.