‘Önlemler döviz iştahını artırır’

Türk Lirası'ndan kaçan yatırımcının döviz tercihi hükümetin arka arkaya önlemler almasına neden oluyor çünkü bankalarda bireylere ait 118.3 milyar dolar döviz park etmiş bekliyor. Dövize geçişi önlemek için alınan son karar kambiyo vergisi oldu.

Dolar, Euro ve altın artık yüzde 1 daha pahalıya alınacak. Satışta vergi yok ancak enflasyonun altındaki reel faiz döviz tasarruflarının TL'ye dönmesini caydırır nitelikte. Öte yandan bankalarda yönünü arayan 390 milyar liralık vadesiz mevduat var.

Yüksek faiz ortamında konut alımını erteleyen yatırımcı ise fiyat belirsizliğinden ötürü harekete geçemiyor. Borsaya yatırım yapanlar artmış olsa da nüfusun yüzde 2'sini geçmiyor. Tasarrufların adeta kıskaç altında olduğu bu ortamda insanların nereye yatırım yapabilecekleri ve tasarruflarını nereye yönlendirecekleri büyük bir soru işareti.

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, vergi düzenlemesinin ilk başta döviz ve altın talebinde düşüşe yol açabileceğini ancak ekonomik sorunların devam etmesi ile yine eski seviyesine döneceğini öngörüyor.

“GÜNÜ KURTARMAK”

“Her dikiş tutmayan düzenlemeden sonra döviz ve altın talebinin artacağını düşünüyorum” diyen Gündoğdu, ekonomik sorunların sermaye kontrolleri ile çözülemeyeceğini, kısa vadeli, günü kurtarma düzenlemelerinin işe yaramayacağını ifade etti. Borsanın da hâlâ kumar gibi algılandığına değinen Gündoğdu, şöyle devam etti:

*Merkez Bankası faizleri yüzde 8.25'e kadar çekti. Bu enflasyonun altında yani negatif getiri söz konusu. Bireyler tasarruflarını TL'ye karşı koruyamayınca altın ve dövize yöneldi.

*Bu vergi düzenlemesindeki amaç bu iştahı kapatmak. Ancak bu tür önlemler aksine dolar ve altına iştahı biraz daha artırıyor. Çünkü bireylerin aklında ‘Demek ki işler yolunda gitmiyor' algısı yaratılıyor.

“Tobin vergisinin önleyici etkisi kalmadı”

JCR Eurasia Rating eski Başkanı, bankacı Orhan Ökmen faiz ve enflasyon farkının negatif yönde büyümesinin TL'nin alım gücünde yarattığı erimeyi önlemek için dövize yönelimin hep canlı kaldığını söyledi.

Bu ortamda bir varlık vergisi olan tobin vergisinin kontrol edici ve önleyici etkisi kalmadığını belirten Ökmen, “TL'yi zayıflatan etkenleri bertaraf etmek için dizayn edilecek girişimlerin üreteceği negatif yan etkileri analiz etmeden devreye alınmaları tipik politika aceleciliğidir” diye konuştu.