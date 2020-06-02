Online alışveriş 4 kat arttı

Corona virüsü salgını, tüm dünyada birçok alışkanlığı değiştiriyor. Bunların başında alışveriş geliyor. Son olarak Singapur'un en büyük online marketlerinden RedMart'ın açıkladığı veriler de bunu destekler nitelikte.

ZİYARETÇİ SAYISI 11'E KATLANDI

CNBC'de yer alan habere göre, Çinli ticaret devi Alibaba'ya bağlı Lazada'nın sahibi olduğu RedMart için Singapur'un karantinaya girmesi, işleri fazlasıyla artırdı.

Şirketin açıkladığı rakamlara göre, nisan ayında başlayan karantinanın ardından satışlar dört katına çıktı. Bir diğer çarpıcı veri ise RedMart'ın internet sitesinin ziyaret edilme rakamı da 11'e katlandı.

Lazada Singapur'un CEO'su James Chang yaptığı açıklamada, “Siparişlere yetişmek bizi zorladı. Bu dönem için tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışacak 500 yeni eleman almak zorunda kaldık” diye konuştu.

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YENİ TESLİMAT SİSTEMİ KAPASİTEYİ ARTIRDI

Tam da karantina öncesi, 4 Nisan'da Lazada'nın RedMart için yeni bir teslimat sistemini devreye sokması, marketin kapasitesini artırıp daha fazla sipariş almasına olanak sağladı. Chang, Singapur'da yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

RedMart, Singapur'un dışında Güneydoğu Asya'da 5 ülkede daha faaliyet gösteriyor. Buralarda da satışların arttığı belirtilse de herhangi bir rakam açıklanmadı.

Singapur, 35 binden fazla corona virüsü vakasıyla salgından en fazla etkilenen Asya ülkelerinin başında geliyor. Hükümet, salgını durdurmak için nisan ayında karantina tedbirleri uygulamaya başladı.

Normal hayata dönüş için ise üç aşamalı bir plan hazırlandı. Bu planın ilk aşaması dün hayata geçti ve bazı sektörlerde işe dönüş başladı. Ancak bundan sonra birçok alanda evden çalışmanın ‘yeni normal' olması bekleniyor.