OPEC nedir? OPEC’in amaçları neler?

Açılımı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü olan OPEC ilk kez 1960 yılında toplandı. OPEC petrol rezervlerinin üçte ikisini elinde bulunduran dünyaya petrol ihraç eden bir konfederasyondur. İşte OPEC hakkında merak edilenler…

OPEC NEDİR?

(Organization of Petroleum Exporting Countries)Açılımı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü olan OPEC 1960 tarihinde Irak’ın başkenti olan Bağdat şehrinde toplanan 12 ülkenin birleşerek meydana getirdiği ve dünya üzerindeki petrol rezervlerinin üçte ikisini elinde bulunduran dünyaya petrol ihraç eden bir konfederasyondur. Örgüt kurulduktan sonra merkezi Cenova olmuştur. Ancak kurulduktan 5 yıl sonra örgüt merkezini Avusturya’nın başkenti olan Viyana’ya taşımıştır.

KURUCU ÜYELERİ HANGİLERİ?

OPEC’in kurucu üyeleri, Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Irak ve Venezuela… Kuruluşa, 1961’de Katar, 1962’de Libya ve Endonezya, 1963’de 1963, 1967’de Birleşik Arap Emirlikleri, 1969’da Cezayir, 1971’de Nijerya, 1975’te Gabon 2007’da ise Angola katıldı.

Ancak 2018 yılında Katar OPEC’ten ayrıldı.

OPEC'İN AMAÇLARI NELERDİR?

1960’larda başlıca petrol üreticisi ve ihracatçısı ülkelerin kurduğu bu örgütlenme temelde üye ülkelerin petrol politikalarını koordine ve birleştirmek suretiyle hem ihracatçılara güvenli, adil ve istikrarlı bir fiyat sağlamayı; hem ithalatçı ülkelere düzenli ve ekonomik petrol te¬min etmeyi; hem de sektöre yatırım yapmış sermaye gruplarının çıkarlarını korumayı amaç edinmişti. Petrol fiyatlarının ve üye ülkelerinin ihracat kotalarının görüşüldüğü bir forum geçmişte çok etkili bir petrol karteli örneği vermiştir. Ancak zamanla gücünü yitirmeye başlamıştır.