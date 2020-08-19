Otel devine kişisel veri davası

Dünyanın en büyük otel zincirlerinden Marriott International, şirket tarihindeki en büyük veri ihlallerinden biri nedeniyle Londra Yüksek Mahkemesi'nde bir dava ile karşı karşıya kaldı.

Financial Times'ta yer alan habere göre otel, milyonlarca eski misafirinin verilerini korumakta başarısız oldu. 41 yaşındaki teknoloji gazetecisi Martin Bryant, Marriott International'ın bir parçası olan Starwood Hotels aracılığıyla rezervasyon yaptıktan sonra kişisel verileri ifşa olan İngiltere ve Galler'deki mağdurlar adına toplu dava açtı.

2018'DE ORTAYA ÇIKARILMIŞTI

Marriott, 2018 yılında büyük bir skandalı ortaya çıkarmıştı. Temmuz 2014 ile eylül 2018 arasında Starwood'un konuk rezervasyon veri tabanı ihlal edilerek yüz milyonlarca otel misafirinin kaydına erişim sağlandığı tespit edilmişti. W Hotels, Sheraton Hotels&Resorts ve Le Meridien Hotel&Resorts gibi otellerin de etkilendiği skandalda, bu otellerde kalan kişilerin pasaport ve kredi kartı bilgileri çalınmıştı.

TÜM MAĞDURLAR HAK SAHİBİ SINIFINDA

Marriott'a karşı davayı açan Martin Bryant, İngiltere ve Galler'de bu skandaldan yaklaşık 7 milyon kişinin etkilendiğini belirtti. Bryant, açtığı ‘sınıf eylemi' tarzı davada temsilci davacı konumunda. Buna göre İngiltere ve Galler'de skandaldan etkilenen herkes, aksi yönde bir başvuru yapmadıkça otomatik olarak hak sahibi sınıfına dahil ediliyor. Hausfeld Hukuk Bürosu tarafından temsil edilen Bryant, 1998 Veri Koruma Yasası ve AB'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği uyarınca Marriott'tan tazminat talep etti.

ABD VE KANADA'DA DA DAVALAR AÇILMIŞTI

Martin Bryant konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hayatımızın çoğunu çevrim içi yaşadığımız için kişisel veriler giderek daha kritik hale geliyor. Tüketiciler olarak verilerimizin, kendi hatamız olmaksızın tehlikeye atıldığında maruz kaldığımız risklerin her zaman farkına varamıyoruz” ifadelerini kullandı. Yaşanan skandal nedeniyle Marriott aleyhine daha önce ABD ve Kanada'da da davalar açılmıştı.

TOPLU DAVALAR POPÜLER OLMAYA BAŞLADI

İngiltere'nin veri koruma düzenleyicisi olan Bilgi Komiseri'nin Ofisi, yapılan bir soruşturmanın ardından geçen yıl temmuz ayında Marriott'a 99 milyon pound ceza verme niyetini açıklamıştı. Nihai karar önümüzdeki ay verilecek.

Ülkede toplu davalar popüler hale gelmeye başladı. Geçen yıl da Temyiz Mahkemesi, Richard Lloyd adındaki bir müşterinin Google'a toplu dava açmasına izin vermişti. Lloyd, 4 milyondan fazla Apple iPhone kullanıcısını temsilen Google'a, kişisel verilerinin kendi bilgilerı dışında alındığı gerekçesiyle dava açtı. ABD'li şirket ise buna itiraz etti.