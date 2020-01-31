Oteller yerli turiste yer açtı

Bu yıl otellerin yerli turiste daha fazla kontenjan ayırdığını otel fiyatlarının ise yüzde 5-6'lık bir artışla sınırlı kaldığını aktaran Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Geçen yıl tatile gidemeyen kitle bu yıl daha fazla ilgi gösteriyor. Kurun da biraz daha stabil kalması ile bazı otellerde hiç fiyat artışı olmadı. Erken rezervasyonda insanların istediği tesiste yer bulma avantajı da var. 2020'de iç turizmde geçen yılki rakamlara göre kişi sayısında yüzde 10, ciroda yüzde 20-30 artış yaşanmasını bekliyoruz” dedi.

REZERVASYON %58 ARTTI

24.EMITT- Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda konuşan Vardar, 2019'da sektördeki yüzde 30'luk daralmaya karşın ciroda yüzde 33 büyüdüklerini kaydetti. İyi başladıkları 2020'de kişi sayısında yüzde 19, ciroda yüzde 50 büyüme hedeflediklerini kaydeden Vardar, “Şu anda erken rezervasyonun ilk dönemi bitti, yüzde 58'lik ciro artışı oldu” bilgisini verdi verdi.

Cruise tatilini erken planlayan kazanıyor

Cruise tatilini erken planlayanlar indirimli kampanyalardan yararlanabiliyor. Santorini, Mikonos, Girit, Rodos, Patmos, Milos, Volos ve Atina'yı görmek için erken rezervasyon yapanlar için indirimli fırsatlar sunuluyor. Celestyal Cruises, yeni sezon turlarını ve kampanya fırsatlarını, turizm sektörünün buluşma noktası 24. EMITT Fuarı'nda tanıtıyor. Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da erken rezervasyon kampanyalarımızı ilan ettik. Erken rezervasyon kampanyalarımızı takip edenler, yüzde 40'a yakın fiyat avantajı sağladıklarını bilirler” dedi.