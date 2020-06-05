Otellerdeki açık büfeler koruma altına alınacak

Düşük kapasite ile yaz döneminde yerli turiste, sonbaharda ise Avrupalı turiste odaklanmaya hazırlanan sektör, açık büfeyi korumaya alıp, güvenlik önlemlerine odaklanacak. Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, eğlence dünyası ile birlikte sektörün büyük etki aldığına işaret ederek, orta vadede normale dönüş beklediklerini aktardı.

Alkaya, “Corona sürecinde açık büfeleri koruma altına alacağımız, müşterilerimize bizim servis vereceğimiz bir sisteme geçiyoruz. Alakart servis almış olacaklar. Aldığımız tedbirler maliyetleri en az yüzde 10 artıracak ancak sektörün başka çaresi yok. Fiyatları etkilemeyecek bu durum” diye konuştu.

Pandemi süreci yaşanmamış olsaydı Antalya'nın 20 milyon turisti zorlanmak için kolları sıvadığını ancak bu süreci kimsenin hesap edemediğini vurgulayan Alkaya, Ukrayna ile başlayacak seyahatlerin lokomotif görevi görebileceğini dile getirdi.