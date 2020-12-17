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Otellerin yarısı şalterleri indirdi

Turizmin kalbi olan Antalya’da, pandeminin etkisi ile elektrik tüketiminde ciddi düşüşler meydana geldi. Bu yılın ilk 3 çeyreğinde turizm tesislerindeki elektrik tüketim düşüşü, bir önceki yıla göre yüzde 55’i buldu.

Taylan BÜYÜKŞAHİN
Güncellenme: 06:37, 17/12/2020
Haberler Ekonomi
Otellerin yarısı şalterleri indirdi

Tarımın da oldukça güçlü olduğu Antalya, Isparta ve Burdur bölgesindeki elektrik dağıtımını gerçekleştiren CK Enerji Akdeniz Elektrik'in Gayrimenkulün Enerjisi 2020 raporuna göre, 2020 yılında toplam tüketimde gerileme sürecek.

Yılın ilk üç çeyreğinde Antalya, Isparta ve Burdur'da toplam taşınma hareketinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.3 gerilediğinin belirtildiği raporda, üç ilde toplam elektrik tüketiminin ise yüzde 20'ye yakın düştüğü kaydedildi. Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, pandeminin etkisiyle taşınma hareketlerinin gerilediğini ifade etti. Değerli, “Meskenlerde elektrik tüketiminin arttığı bu dönemde, turizm tesislerinde uzun süre müşteri ağırlanamamasının etkisi ile toplam elektrik tüketiminde düşüş yaşandı” dedi.

Umutlar, uçuşlara kaldı
Elektrik tüketimindeki sert daralma sonrası umutların 2021 yılına kaldığını söyleyen Erol Değerli, coronavirüs salgınındaki gidişatının turizme yön vereceğini belirtti. 2021 için pozitif beklentilerinin sürdüğünü anlatan Değerli, “Uçuşlar devam ettiği sürece 2021 yılı beklentisi yüksek. Hatta 2019'u yakalayabilir” dedi. Pandemi nedeniyle sadece turizm tesislerinin değil, AVM ve mağazaların da kapalı olmasının elektrik tüketimini düşürdüğünü dile getiren Değerli, gıda sektöründe ise bir sorun yaşanmadığını, tarımsal sulama başta olmak üzere sektörde tüketimin normal olduğunu kaydetti.
Antalya Burdur coronavirüs Isparta
Yayınlanma Tarihi:06:20,