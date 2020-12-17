Otellerin yarısı şalterleri indirdi

Tarımın da oldukça güçlü olduğu Antalya, Isparta ve Burdur bölgesindeki elektrik dağıtımını gerçekleştiren CK Enerji Akdeniz Elektrik'in Gayrimenkulün Enerjisi 2020 raporuna göre, 2020 yılında toplam tüketimde gerileme sürecek.

Yılın ilk üç çeyreğinde Antalya, Isparta ve Burdur'da toplam taşınma hareketinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.3 gerilediğinin belirtildiği raporda, üç ilde toplam elektrik tüketiminin ise yüzde 20'ye yakın düştüğü kaydedildi. Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, pandeminin etkisiyle taşınma hareketlerinin gerilediğini ifade etti. Değerli, “Meskenlerde elektrik tüketiminin arttığı bu dönemde, turizm tesislerinde uzun süre müşteri ağırlanamamasının etkisi ile toplam elektrik tüketiminde düşüş yaşandı” dedi.