Otobüsçüler yasakların ardından destek bekliyor

Türkiye’de etkisi her geçen gün artan corona virüsü önlemleri kapsamında seyahat yasakları uygulamaya alındı. Bu durum en çok şehirler arası taşımacılık yapan otobüs firmalarını etkiledi. Azalan yolcu sayısına bağlı olarak gelir kaybı yaşayan otobüsçüler devletten destek bekliyor.

“ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ‘ZAM YAPIN’ DEDİ”

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, konu hakkında sozcu.com.tr ‘ye açıklamalarda bulundu.

Kendilerinin devletten bir katkı almadığını söyleyen Özcan, “Biz devletin koyduğu bütün kurallara uyan bir sektörüz. İlk başta yüzde 50 yolcu sınırı getirildi. Biz “Süreç bitene kadar Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile otobanları ücretsiz yapın” dedik. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri de “biletlere yüzde 100 zam yapın” dedi. Sayın Cumhurbaşkanı da bir karar aldı ve kararı valiliklere bıraktı.” dedi.

İLGİLİ HABER İstanbul'da corona virüsü tedbiri! Yeni yasaklar geldi

“SADECE İSTANBUL OTOGARI FAALİYETTE OLACAK”

Dün alınan karar ile sadece İstanbul Otogarı’nın faaliyette olacağını söyleyen Başkan Özcan, “20 yolcu olmadan çıkamayacağız. Otobüsün yüzde 50’sini doldurmak gerekiyor. Diyelim ki 5 kişi var ne olacak? Adam 3 gün otobüsün dolmasını mı bekleyecek? Yok 5 kişi ile gönderiyorsan mazot desteği ver, otobandan, köprüden para alma ya da otobüsleri kirala. Dün vilayette kurulan kurulda böyle konuşuldu. Bugün firmaların da düşüncelerini alacağız.” açıklamasında bulundu.

“KİRA VE SİGORTA ÖTELEME GİBİ DESTEKLER GEREKİYOR”

Biz 20 kişiyle gittik diyelim oradan nasıl döneceğiz? İşin o kısmı da var. “400-500 liraya bilet satıldı” deniyor. Örnek veriyorum, bir otobüsün Elazığ’a git gel maliyeti 8 bin TL. Kira ve sigorta öteleme gibi destekler almamız gerekiyor.

“İBB KİRALARI İNDİRSİN, PARK PARASI ALMASIN”

İBB’den de kiraları ertelemesini ya da yüzde 50 oranında indirime gitmesini bekliyoruz. Bunu corona salgını bittikten sonraki 8-12 aya kadar yayması lazım. Bunun yanında otobüslerden 80 TL+park parası alıyorlar. Bu miktarı 40 TL’ye indirmesini ve park parasını da bu süreç sonlanana kadar almamasını bekliyoruz. Biz de özel sektörüz. Bu şartlar altında nasıl dayanalım?