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Otobüslere firmalarına ek sefer izni

Corona virüsü nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde üniversiteler 3 hafta tatil edildi. Şehir dışında okuyan öğrenciler ise ailelerinin yanına dönmek için otogarlara akın etti. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan oluşan yoğunluğu karşılamak için otobüs firmalarına yılbaşı ve bayramlarda olduğu gibi ek sefer izni verildiğini söyledi.

Barış ÖZKAN
13:07 -
Haberler Ekonomi
Otobüslere firmalarına ek sefer izni

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp dünyaya yayılan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs önlemleri çerçevesinde üniversiteler 3 hafta tatil edildi. Şehir dışında okuyan öğrenciler de ailelerinin yanına dönmek için otogarlara akın etti.

Öğrenciler otogarlarda yoğunluk oluşturdu. / Fotoğraf: İHA

ÖZCAN: EK SEFERLERE BAŞLADIK

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Dün geceden itibaren ek seferlere başladıklarını söyleyen Başkan Özcan, ticari ve tarifesiz olarak yolcu taşımacılığı yapanlara verilen D2 yetki belgesine sahip kişilerin, ticari ve tarifeli olarak yolcu taşımacılığı yapanlara verilen D1 yetki belgesi sahibi kişilerle anlaşarak seferlere katıldığını belirtti.

Fotoğraf: İHA

Bu durumun yılbaşı ve bayramlarda verilen bir izin olduğunu söyleyen Özcan, “Bakanlıktan izin çıktı. Elimize öğleden sonra ulaşır. Yoğunluk küçük şehirlerde oluşuyor. Firmaların İstanbul gibi büyük yerlerde oluşan yoğunlukları kaldıracak gücü var.” dedi.

Fiyat konusunda ise hiçbir zaman bir değişiklik olmayacağını söyleyen Başkan Özcan, “Otogarlar için böyle bir durum söz konusu olamaz. Ama gruplar dışarıdan otobüs tutarlarsa fiyat konusunda bir şey diyemem” açıklamasında bulundu.

 

Çin Corona istanbul söz tatil Türkiye
Son güncelleme: 13:30 13.03.2020
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