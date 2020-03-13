Otobüslere firmalarına ek sefer izni

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp dünyaya yayılan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs önlemleri çerçevesinde üniversiteler 3 hafta tatil edildi. Şehir dışında okuyan öğrenciler de ailelerinin yanına dönmek için otogarlara akın etti.

ÖZCAN: EK SEFERLERE BAŞLADIK

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Dün geceden itibaren ek seferlere başladıklarını söyleyen Başkan Özcan, ticari ve tarifesiz olarak yolcu taşımacılığı yapanlara verilen D2 yetki belgesine sahip kişilerin, ticari ve tarifeli olarak yolcu taşımacılığı yapanlara verilen D1 yetki belgesi sahibi kişilerle anlaşarak seferlere katıldığını belirtti.

Bu durumun yılbaşı ve bayramlarda verilen bir izin olduğunu söyleyen Özcan, “Bakanlıktan izin çıktı. Elimize öğleden sonra ulaşır. Yoğunluk küçük şehirlerde oluşuyor. Firmaların İstanbul gibi büyük yerlerde oluşan yoğunlukları kaldıracak gücü var.” dedi.

Fiyat konusunda ise hiçbir zaman bir değişiklik olmayacağını söyleyen Başkan Özcan, “Otogarlar için böyle bir durum söz konusu olamaz. Ama gruplar dışarıdan otobüs tutarlarsa fiyat konusunda bir şey diyemem” açıklamasında bulundu.