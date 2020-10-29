Otoyol ve köprülere ‘dinamik tarife’ geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021 yılında otoyol ve köprülerde uygulanması düşünülen ‘dinamik tarife' modeli için çalışmalara başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı 2021 Yılı Çalışma Programı Resmi Gazete'de yayınlandı. Programda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yeni yılda otoyol ve köprülere ilişkin yeni model bir fiyatlama üzerinde çalışacağı belirtiliyor. Vatandaşların, bazı gün ve saatlerde ücretli yolları daha ucuza kullanabilmesi sağlayabilecek veya geçişler artınca fiyatlar düşürülecek.

Programa göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021 yılı içerisinde otoyol ve köprü ücretlerinin anlık değişkenlik gösterebileceği “dinamik fiyatlandırma modeli” ile ilgili çalışmalara başlayacak.

AVRUPA’DA ÖRNEĞİ VAR

Dinamik fiyatlama modeli Avrupa'da bazı ülkelerde uygulanıyor. Söz konusu modelde kullanıcıların talebi tüm gün ve saatlerde özel yazılımlarla takip ediliyor. Fiyatlandırma stratejisi de talebin yoğunluğu ya da azlığına göre değişebiliyor.

Öte yandan programda kara yollarına ilişkin yapılacak çalışmalarla da ilgili kararlara yer verildi. Buna göre kara yolu ağında bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim marifetiyle performans esaslı sözleşmelerle yürütülmesi için gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemelerle ilgili çalışmalar tamamlanacak.

BÜTÇE AÇIĞI 9 AYDA 140 MİLYAR TL’NİN ÜZERİNDE

Merkezi yönetim bütçesi Eylül'de 29,7 milyar TL, Ocak-Eylül döneminde ise 140,6 milyar TL açık verdi.

Bütçe açığı Eylül'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,5 arttı. Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre açıktaki artış yüzde 63,8 oldu.

VERGİLER FAİZE GİDİYOR

Faiz harcamaları Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3 artışla 107,8 milyar TL'ye ulaştı.

Devletin 9 aydaki toplam 578,7 milyar TL'lik vergi gelirinin yüzde 18,6'sı faize gitti. Geçen sene aynı dönemde 485,3 milyar TL'lik vergi gelirinin yüzde 16,8'i, yani 81,5 milyar TL'si faize gitmişti.

Faiz dışı bütçe açığı da geçen sene 9 ayda 4,3 milyar TL iken, bu yıl aynı dönemde 32,8 milyar TL'ye sıçradı.

81 MİLYAR TL'LİK GÖREV ZARARI

Bu dönemde kamu kurumlarının görev zararlarının bütçeye maliyeti, 81 milyar TL'ye ulaştı. 73,8 milyar TL'lik görev zararıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ilk sırada yer alırken, Ziraat Bankası 3,1 milyar TL ile ikinci, Halkbank 2,3 milyar TL ile üçüncü oldu.

Cumhurbaşkanlığı'nın örtülü ödenek harcamaları (gizli hizmet giderleri) de 9 ayda 1,6 milyar TL'ye ulaştı.

(İHA-sozcu.com.tr)

