ÖTV indirimi için açıklama var mı? ÖTV indirimi gelecek mi?

Corona virüsü salgını sebebiyle daralan otomotiv pazarı hareketlenmeye başladı ancak vatandaşların gözü ÖTV indiriminde. Birçok kişi ÖTV indirimi olması halinde sıfır otomobil almak istiyor. Peki, ÖTV indirimi olacak mı?

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi ile ilgili şunları söyledi;

“Son dönemde birçok mecradan bize ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki ‘ÖTV indirimi’ beklemiyoruz.”

“HURDA TEŞVİKİ DEĞİL ÖTV İNDİRİMİ

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp “Yeni otomobil satışlarının bizim işlerimize yansıması 2 sene sonra oluyor, hurda teşvikinden daha çok ÖTV’nin değişmesi sektörün yararına olur.” dedi.

“ÖTV DEĞİL, GÜNCELLEME BEKLİYORUZ”

Pandemi nedeniyle tüm ülkelerin farklı bir süreçten geçtiğimi bir dönemde sürekli gündeme gelen ÖTV indirimi talebinin uygun olmadığını belirterek, “Şu an ihtiyaç olan şey 2 yıldır güncellenmeyen matrah baremlerinin yenilenmesi. Yüzde 45'lik en düşük ÖTV dilimine 2 yıl önce 45 tane model girerken şimdi bu sayı sadece 7. Bu yüzden ÖTV'de matrah güncellemesi gerekiyor. Yani bir vergi indirimi değil tüketiciler için pozitif olacak güncellemeye ihtiyacımız var” dedi.