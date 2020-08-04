OYAK’tan Japon devi ile önemli imza

Önümüzdeki 4 yıl için yatırım planlarını açıklayan OYAK Grubu, yaptığı yeni yatırımlarla, Türkiye'nin her yıl yaklaşık 650 milyon dolar ödemek zorunda kaldığı ürünlerin yurt içinde üretilmesine, hatta ihracatına imkan sağlamayı hedefliyor. 32 bini aşkın çalışanı ve 430 bine yakın üyesi olan OYAK, Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu alanlara yatırım yaparak, yerelleştirme projeleriyle ekonomiye güç ve direnç kazandırmayı amaçlıyor.

İTHALAT SIFIRLANACAK

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “2019'da Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 2.7'sini gerçekleştirdik. Pandemi sonrasında Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar bulabileceğine inanıyorum” dedi.

Erdem'in verdiği bilgiye göre, geçen yıl zırh çeliği üreticisi Finlandiyalı Miilux OY'un çoğunluk hissesinin sahibi olan OYAK, Manisa'da Türkiye'nin ilk zırh çeliği tesisini kurarak en büyük yerlileştirme projelerinden birine imza atıyor. Türkiye'nin yıllık 17-20 bin ton olan zırh çeliği ihtiyacının tamamını karşılayacak tesis sayesinde, zırh çeliği ithalatı sıfırlanacak ve önemli bir ihracat kalemi oluşturulacak.

350 MİLYON DOLAR KALACAK

Erdem, “55 ayda tamamlanması hedeflenen Malatya'ya bağlı Hekimhan Zenginleştirme ve Peletleme Tesisi'nin, dışa bağımlılığı yıllık 350 milyon dolar azaltması öngörülüyor” dedi. Yeni kaynak yaratma hedefiyle kurulacak olan tesis, 750 milyon dolar yatırımla Japon JFE Steel ortaklığıyla gerçekleşecek.

‘TARIM 4.0’ DÖNEMİ BAŞLADI

Tohumdan sofraya kadar uzanan değer zincirinin güvenilirliğini temin edecek bir yapı tesis etmek amacı ile OYAK blockchain teknolojisine yatırım yaptı. Şirket bu yatırımla akıllı seralarda üretilen ve iyi tarım uygulamalarıyla 7-24 kayıt altına alınan mahsulleri, akıllı lojistik yöntemleriyle tüketiciye ulaştırmaya hazırlanıyor. OYAK, fasulye, susam, soya, nohut, çeltik, mercimek gibi ürünleri kuraklığa toleranslı bir şekilde yetiştirilebilmesi için Ar-Ge çalışmalarını da sürdürüyor.