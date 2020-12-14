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Oyun devinden milyar dolarlık satın alma

Amerikalı video oyun şirketi Electronic Arts, kendi alanında önemli bir noktada olan İngiliz Codemasters şirketini 1.2 milyar dolara satın aldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:23, 14/12/2020
Haberler Ekonomi
Oyun devinden milyar dolarlık satın alma

Haftanın başlamasıyla birlikte Amerikalı firma Electronic Arts’tan yapılan açıklamada İngiliz Codemasters şirketinin 1.2 milyar dolara satın alındığı belirtildi.

Ayrıca Codemasters’ın rakiplerinden biri olan Take-Two Interactive Software’in de İngiliz firma ile ortaklığı bulunuyor. EA Games’den yapılan teklifle Codemasters hissedarlarının alacakları da yükseldi.

Reuters’ın haberine göre yapılan anlaşma ile Codemasters hissedarları, Take-Two’nun teklifi sonucunda hisse başına 4.85 dolar alacaklardı ancak EA Games teklifi ile 6.04 dolar alacaklar.

Electronic Arts firması aralarında Need For Speed, Fifa ve Battlefield gibi dünyada milyonlarca oyuncusu olan oyunları üretirken Codemasters Formula 1 ve efsane ralli oyunu olan Dirt gibi oyunları üretiyor.

Dolar Electronic Arts Need For Speed
Yayınlanma Tarihi:12:16,