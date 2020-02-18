Özçelik-İş Sendikası’ndan TEMSA açıklaması

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, Sabancı Holding’in yabancı bir ortakla yeniden TEMSA’da üretime başlayacağını belirterek, “Aylardır sürdürdüğümüz haklı mücadelemizin sonuç verdiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

“BİZLERİ CİDDİ ŞEKİLDE ENDİŞEYE SEVK ETMİŞTİ”

Değirmenci, bir süredir üretimin durdurulduğu Adana’da faaliyet gösteren TEMSA’da üretimin yabancı bir ortakla Sabancı Holding tarafından yeniden başlatılması için gerçekleştirilen girişimlere ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Değirmenci, “Alın terinden başka sermayesi olmayan işçiler olarak iş yerimizde üretimin durmuş olması bizleri derinden üzmüş ve yaralamıştı. Ellerimizle, emeklerimizle büyüttüğümüz Türkiye'nin gururu TEMSA’nın paslanmaya terk edildiğini görmek bizleri ciddi bir endişeye sevk etmişti.

İLGİLİ HABER Son dakika... Temsa yeniden satılıyor! İki dev yüzde 50'şer hisse alacak

Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen ümidimizi hiç yitirmedik. Mücadelemizden hiç geri durmadık. Yerli ve milli bir fabrikanın ipinin çekilmesine, şalterinin indirilmesine asla müsaade etmeyeceğimizi haykırdık. Bugün geldiğimiz noktada Sabancı Holding’in yeniden üretime başlamak için girişimde bulunduğunu görmek bizlere verilebilecek en güzel haber oldu” diye konuştu.

SABANCI’YA TEŞEKKÜR

Bu zorlu süreçte elini taşın altına koyan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’ya ve şahsında Sabancı ailesi ile ilgili bankalara gayretleri için teşekkür eden Değirmenci, “Biz emekçiler için meşakkatli ve bir o kadar da zorlu imtihanlarla dolu olan bir dönemde bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kıymetli bakanlarımıza, milletvekillerimize, siyasi parti temsilcilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve Adana halkına şükranlarımı ifade etmek istiyorum.

Bu süreçte olayların başından sonuna takipçisi olan Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkanı Mahmut Arslan’a kıymetli çabaları ve mücadeleleri için teşekkür ederim” dedi.

İLGİLİ HABER Mansur Yavaş 300 otobüs siparişi verirse TEMSA üretime devam eder

“YERLİ VE MİLLİ DEĞERİ KAYBETMEK EN ÇOK BİZLERİ ÜZERDİ”

TEMSA’nın Türkiye’nin adını onlarca ülkede gururla temsil eden bir firma olduğuna dikkat çeken Değirmenci, “TEMSA bizlerin ekmek kapısı olduğu kadar, ülkemiz için de bir gurur vesilesidir. Türkiye'nin yerli ve milli bir değerini kaybetmek en çok bizleri üzerdi. Bu nedenle en kısa sürede işimizin başında olmak istiyoruz. Alın terimizle, emeğimizle üreten ve ürettikçe yükselen bir Türkiye’ye katkı vermek en büyük derdimiz ve hedefimizdir” diye konuştu. (İHA)