Özel bankalardan BDDK’ya: Eleştiriler moralimizi bozuyor

Bloomberg’ün haberine göre özel bankalar, hükümetten gelen eleştirilerden duydukları rahatsızlığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben’e iletti.

14 Nisan'da telekonferans yoluyla yapılan toplantıya, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, banka genel müdürleri ve BDDK Başkanı Akben katıldı. Bloomberg tarafından görülen toplantı notlarına göre, özel bankalar kendilerine yönelik eleştirilerin “morallerini bozduğunu” kaydetti.

Sektörde kamu-özel ayrımı yapılmamasını isteyen özel bankalar, “Kamu bankalarına verilen özel görevler var. Özel bankalar da yapılandırma, öteleme yapıyor ve kredi veriyor” şeklindeki görüşlerini paylaştı. Akben ise özel bankalara yönelik yüksek oranda şikayetler olduğunu, bunların azaltılması gerektiğini söyledi.

Bankalar, kredi talebinde düşüş olduğuna ve kamu bankalarının kredi koşullarını kolaylaştırmasının rekabeti engellediğine işaret etti.

Tutanaklara göre bankalar ayrıca, varlık kalitesinde ve sermaye üzerinde baskının artmaya başladığını, bu durumun yılın ikinci yarısında daha belirgin hale geleceğini bildirdi.