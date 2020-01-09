Özel güvenlikçi 3 bin TL almalı

Türkiye'de birçok patron açlık sınırında kalan 2 bin 324 liralık yeni asgari ücreti yüksek bulurken, uluslararası özel güvenlik şirketi Securitas çalışma şartlarının çok zor olması nedeniyle bu ücretin özel güvenlik sektöründe yetersiz kaldığını bildirdi. Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, Türkiye'de sektörel ya da bölgesel asgari ücret uygulaması olmadığı için zorunlu olarak kendilerinin de yasal ücretleri uygulamak zorunda kaldıklarını ancak yıllık izin sürelerinin uzatılması, mesai saatlerinin düşürülmesi, mesai ücretlerine zam yapılması gibi yöntemlerle çalışanların gelirlerini artıracak formül aradıklarını bildirdi.

ÇALIŞMAK İSTEMİYORLAR

Murat Kösereisoğlu, ekonomi muhabirleriyle yaptığı sohbet toplantısında özel güvenlik sektöründeki ağır çalışma şartları nedeniyle kimsenin uzun süre sektörde kalmak istemediğini, çoğunun ilk fırsatta kaçmaya çalıştığını, bu nedenle personelin üçte birinin her yıl başka sektörlere geçtiğini söyledi. Bu durumun, personelin üstlendiği riskler ve ağır şartlarla elde edilen kazanç ve gelirler arasında oluşan dengesizliklerden kaynaklandığını belirten Kösereisoğlu, “Çalışanlarımız hiçbir sektörde olmayacak şekilde sürekli vardiya, fazla mesai ve nöbet gibi zor çalışma şartlarına maruz kalıyor. Sorunun olduğu ortamlarda görev yapıyor. Askerde bile ‘Şafak kaç?' dediğinizde süre belli. Sürekli nöbet tutan, ailesinden ayrı kalan personelin bu işin karşılığında daha iyi bir gelir elde etmesi lazım. Bu nedenle sektörün cazip hale getirilmesi için çalışanların ücret, mesai ve izin haklarının iyileştirilmesi yönünde çalışma yapıp ilgili bakanlıklarla paylaşmak istiyoruz” dedi.

Murat Kösereisoğlu, sadece kendi şirketlerindeki personelin mali ve sosyal haklarını iyileştirmelerinin şirketlerinin rekabet gücünü zayıflatmaktan başka bir işe yaramadığını, iyileştirmenin sektör genelinde olması gerektiğini anlattı.

CAZİP HALE GELEBİLİR

Kösereisoğlu, sektörde asgari ücretin normal asgari ücretten en az yüzde 30 daha fazla, yani 3 bin lira civarında olması gerektiğini belirtti ancak asgari ücreti değiştirme şansı olmadığını vurguladı. Kösereisoğlu, bunun yerine haftalık 45 saat olan çalışma süresinin 40 saate indirilmesi, yüzde 50 olan normal fazla mesai ücretinin de yüzde 100'e, bayram mesailerinin yüzde 100'den yüzde 150'ye çıkarılması ve yıllık izin süresinin 14 günden 18, hatta 24 güne yükseltilmesi halinde sektörün cazip hale geleceğini söyledi.