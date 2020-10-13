ÖZEL | Marketler büyük, avokado küçük! 200 gramın altında almayın…

Bundan 10 yıl önce mutfaklarımızın bir parçası olmayan avokado bugün oluşturduğu talep ile önemli bir ekonomi yarattığı gibi sofralarda da kendine bir köşe kaptı. Ancak üretim ve dağıtım sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle olgun avokadoya ulaşmak zorlaşıyor. 200 gramın altında daha ucuza satılan avokadolar ise mutfak rafının üstünde boynu dimdik bekliyor.

Türkiye’nin avokado üretiminin yüzde 70’ini karşılayan Alanya’da, Haziran ayında yaşanan aşırı sıcaklar rekolte düşmesine neden oldu. Geçen yıl 50 milyon civarındaki hasat beklentilerini fazlasıyla yakaladıklarına değinen Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bu yıl avokado üretimin Haziran ayında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle 40 milyona kadar düştüğünü dile getirdi.

REKOLTEDEKİ DÜŞME FİYATLARA YANSIMADI

Aşırı sıcaklardan dolayı büyük ölçüde meyve döküldüğünü aktaran Sevilgen şunları söyledi:

“Avokado meyvesi fazla sıcağa ve soğuğa gelmiyor, tropik iklimi seven bir üründür. Bu yıl hedefimiz ise 50 ila 60 milyon adet avokado üretmekti fakat görülüyor ki 40 milyonda kalacak gibi. Fakat bu düşme fiyatlara yansımadı.”



ʻʻ Şu an tarlada 200 gram üstü 5 lira, 300 grama yaklaştığında ise 5 lira 50 kuruş. Ürünün gramajı 180 yada 160'a düştüğünde 4 lira ila 4.5 liradan satılıyor.

“MARKETLER BÜYÜK, ÜRÜNLER KÜÇÜK”

Bazı üreticilerin ürünleri olgunlaşmadan erken hasat ettiğini belirten Sevilgen, “Erken hasat edilen meyve tüketiciye gittiği zaman birçok şikayet alıyoruz. Alanya'da bahçelerde sık sık hırsızlık olması yüzünden üreticimiz büyük sıkıntıda yaşıyor. O yüzden ürünü tarlada olgunlaşmadan toplamak zorunda kalıyorlar. Kooperatifler de bilinçsizler, 150-160 gramlık ürünleri toplatıyorlar. Bunları satın alan büyük zincir marketler oluyor” diye konuştu. Sevilgen, vatandaşların avakado meyvesini tanımadıklarının da altını çizen Sevilgen, “Bu yüzden olgunlaşmamış bir meyveyi alıp yiyen bir vatandaşta da meyve hakkında yanlış izlenim oluşuyor” dedi.

ʻʻ Alanya'da bahçelerde sık sık hırsızlık olması yüzünden üreticimiz büyük sıkıntıda yaşıyor. ürünü tarlada olgunlaşmadan toplamak zorunda kalıyorlar

“200 GRAMIN ALTINDA AVOKADO ALMAYIN”

Vatandaşların, 200 gramın altındaki avokadoları ucuz diye almamaları gerektiğini kaydeden Sevilgen, avakadonun yumuşak olmasının en önemli özelliği olduğunu aktardı. “Olgun avokado ele yumuşak gelmesi ile anlaşılabilir” diyen Sevilgen, “Rengi parlak yeşilden daha koyu bir yeşile dönüşür. Pinkerston ve Hass türleri ise mor renge dönüşür. Sap kısmının olduğu yerden tepeye bastırdığımızda kolaylıkla ezilir” ifadelerini kullandı.

“TİCARİ OLARAK 10 YILLIK GEÇMİŞİ VAR”

Alanya’da neredeyse her mevsim avokadonun üretimini yapılabiliyor. 2010 yılında hızlanan üretim sonucunda şu an yurt dışından da büyük talep geliyor. Avokado Türkiye’de son 10 yıldır tanınıyor. Zeytinyağı gibi de çıkarılabilen avokado, kozmetik ve ilaç sektöründe de kullanılıyor. Ülkemizde avokado üretiminin 4 bin 925 dekar alanda 2 bin 567 ton ile yaklaşık yüzde 81’i Antalya’da gerçekleşiyor.

TÜRKİYE’NİN AĞAÇ BAŞINA VERİMİ DÜNYADAN FAZLA

2018 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye’de avokado üretimi 1997 yılında 225 ton iken bu rakam 2018 yılında 3 bin 164 tona ulaşarak yaklaşık 14 kat arttı. Dünyada ortalama ağaç başına verimin yaklaşık 4 bin 45 kilogram iken Türkiye’de bu değer 5 bin 60 kilogramlara kadar çıkabiliyor. Avokado, esas olarak taze salata meyvesi olarak tüketiliyor. Yüksek besin değeri ve tekli doymamış oleik yağ asidi içeriğiyle kalp ve dolaşım sistemine faydalı olduğu ayrıca A, C ve E vitaminlerince, potasyum, kalsiyum ve magnezyum açısından da oldukça zengin bir meyve olduğu da biliniyor.