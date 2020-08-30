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Özel okullarda KDV indirildi

Özel okullarda KDV indirildiğine ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı.

01:35 -
Haberler Ekonomi
Özel okullarda KDV indirildi

Özel okullarda yüzde 8 olan KDV yüzde 1’e çekildi. İndirim 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında arasında verilen eğitim için geçerli olacak.

Karar özel üniversiteler için de geçerli olacak.

Son güncelleme: 02:39 30.08.2020
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