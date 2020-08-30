Özel okullarda KDV indirildi

Özel okullarda yüzde 8 olan KDV yüzde 1&#8217;e çekildi. İndirim 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında arasında verilen eğitim için geçerli olacak.. Karar özel üniversiteler için de geçerli olacak.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/ozel-okullarda-kdv-indirildi-6013495","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/ozel-okullarda-kdv-indirildi-6013495","pageType":"yazi","pageIdentifier":6013495,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Ekonomi","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"u00d6zel okullarda KDV indirildi"});aip('newsArticle', {"identifier":6013495,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/ozel-okullarda-kdv-indirildi-6013495/","headline":"u00d6zel okullarda KDV indirildi","articleBody":"","articleSection":"Ekonomi","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/08/29/iecrop/resmi-gazete-sozcu_16_9_1598743291.jpg","author":"Hu00fcseyin u015euekinci","dateCreated":"2020-08-30 01:35:27","datePublished":"2020-08-30 01:35:27","dateModified":"2020-08-30 02:39:49","info":"{"seo_news":"false"}"});