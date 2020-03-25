Özel okul ücretleri için açıklama

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de her geçen gün etkisini artıran corona virüsü nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildi. Alınan bu karar sonrası çocukları özel okullarda eğitim gören binlerce kişi okul ücretleri hakkında nasıl bir yol izleneceğini merak ediyor. Türkiye Özel Okullar Derneği de konu hakkında bir açıklama yaptı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM VERİLECEK

Yapılan açıklamada derneklerin bir araya gelerek, 300.000 çalışanı ve 2.5 milyon öğrencisi bulunan kurumlar hakkında, kimsenin mağdur olmaması için bir yol haritası çizildiği belirtildi. Özel eğitim kurumlarını temsil eden dernekler olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşme yapıldığı belirtilen açıklamada, özel okulların eksik kalan eğitimi okullar açıldıktan sonra yüz yüze eğitimle vermeleri yönünde karar alındığı bilgisi paylaşıldı.

YEMEK VE SERVİS HİZMETİ SAĞLANACAK

Buna göre özel okullar veliler ile yaptıkları sözleşmelerin gereği olan yüz yüze eğitimi okullar açıldıktan sonra tamamlayacaklar. Bu süre içerisinde öğrencilere yemek ve servis hizmeti de sağlanacak.



SELÇUK: HUKUKİ BİR SORUN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, veliler arasında soru işaretlerine neden olan özel okul ücretlerinin karantina döneminde akıbetinin ne olacağı sorusuna “Bu hukuki bir sorun” yanıtını vermişti.