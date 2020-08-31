Özel okullardan para iadesi yapılacak mı? Özel okul parasını peşin ödeyenler ne yapacak?

Cumhurbaşkanı Kararı ile özel okullar, eylül ayı içerisinde kesecekleri yeni faturalar ile KDV oranını düşerek velilerin ücret iadelerinin bir kısmını gerçekleştirebilecek.

ÖZEL OKULLARDA PARA İADESİ YAPILACAK MI?

Vatandaşların özel okulların yüzde 7’lik farkının iadesini alabilmek için dilekçeleriyle birlikte okullara başvurması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Kararının 1'inci maddesindeki “1-Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında verilen eğitim öğretim hizmetleri için..” hükmü uyarınca vatandaşların özel okul sözleşmelerinde düzeltme talep edebilecekleri belirtildi.

Bu karar sadece özel okulların iadesi için çıkmıştır. Velilerin özel okulların çatı kuruluşu olan Maliye Bakanlığı'na bir yazı yazarak bu durumu netleştirmesi gerekmektedir.

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