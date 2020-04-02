Özel sağlık sigortaları virüsü kabullenmeye başladı

Buna göre bakanlığın ‘pandemi hastanesi' ilan ettiği tüm hastaneler ‘test, acil servis ve yoğun bakım' hizmetlerini ücretsiz yapmak zorunda.

Bunların dışında kalan corona virüsü tedavileri ise özel hastanelerde ücretlendiriliyor. Salgın hastalıklar poliçe dışında tutulduğu için özel sağlık sigortalarında devreye girmemesi vatandaşı isyan ettirdi.

Bunun üzerine son gelişmeleri yeniden değerlendiren üç sigorta şirketi Acıbadem, Allianz ve Maphre Sigorta poliçe kapsamında değişikliğe giderek müşterilerini mağdur etmeyeceklerini açıkladı.

Mapfre Sigorta'dan müşterilerine gönderilen mesajda, “Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak belirlenen tüm özel hastanelerde, Covid-19 tedavisi ile sınırlı olmak üzere, ortaya çıkacak fark ücretleri ve tedavi giderlerini istisnai olarak ilgili salgın süresince mevcut poliçe teminat, network ve limitleri dahilinde jest uygulaması olarak ödeyeceğimizi belirtmek isteriz” denildi.