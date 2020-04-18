Özel sigortalar corona virüsünü kapsıyor mu?

Corona virüsü nedeniyle vatandaşın sağlık sigortalarına ilgisi arttı. Kocaeli Sigorta Acenteleri Derneği (KOSAD) Başkanı Bülent Yılmaz yeni dönemde özel sağlık sigortaların kapsamlarını Sözcü'ye anlattı. Her sektör gibi sigortacıların da virüs nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirten Yılmaz, “Sigortacılar olarak biz de herkes gibi işlerimizdeki düşüşü hissediyoruz. Bize yönelik tedbirler kapsamında statik IP uygulaması sonlandırıldı. Böylelikle evlerimizden çalışabiliyoruz. En azından sağlığımızı riske atmamış oluyoruz.” dedi.

TEDAVİ MASRAFLARI KARŞILANACAK

Corona virüsünün sağlık sigortası kapsamına alındığını ifade eden Yılmaz, “Normalde bu salgın sigorta kapsamında değildi. Ancak sektörün büyük sigorta şirketleri bir araya gelerek salgını özel sağlık sigortası poliçelerine dahil etme kararı aldı. Bu hastalıkta jest ödemesi olarak tedavi masrafları karşılanacak. Yeni sigorta yaptıranlar da daha önceki yıllardan başlamış sigortası olanlar da kapsam dahilinde. Şu anda özel sağlık sigortası yaptıracak bir kimse ileride virüse yakalanırsa o da ücret ödemeden özel sağlık sigortasından faydalanabilecek. Hali hazırda virüs bulaşmamış olan, corona pozitif olmayan herkes şu anda özel sağlık sigortası yaptırabilir” açıklamasında bulundu.

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FİYATLARDA ARTIŞ YAPILMADI

Özel sigortası olan vatandaşların özel pandemi hastanelerinde tedavi edildiğini belirten başkan Yılmaz, “Şu anda yaklaşık 10 sigorta şirketi virüsü kapsam dahiline aldı. Bütün şirketler bu konuda tek tek açıklama yaptı. Yapılan açıklamalardan sonra bu sigorta şirketlerinden sağlık sigortası olan yahut yeni sigorta yaptıran vatandaşlar için pandemi hastanesi olan özel sağlık kuruluşlarında özel sağlık sigortaları kullanabilir hale gelmiş oldu. Bugün sağlık sigortası fiyatlarında bir değişim yok. Ocak ayında ne ise halen aynı rakamlar geçerli. Herhangi bir artış olmadı. Sigorta şirketleri bu konuda fırsatçılıktan uzak, halk sağlığını önceleyen bir tavır sergiledi.” şeklinde konuştu.

HAYAT SİGORTASI ÖDEME YAPAR MI?

Corona virüsünden vefat edenlerin yakınlarına hayat sigortasından ödeme yapılıp yapılmayacağı ile ilgili de konuşan Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Bu konu şu anda sigorta şirketlerinin gündeminde. Virüs bulaşımı konusunda vefat eden vatandaş gerekli tedbirleri almış mı, virüs kasıtlı mı bulaştırılmış, kronik bir rahatsızlığı var mıydı gibi pek çok soru ortaya çıkacak bu gibi durumda. Şirketlerin bu konuda bizlere açıklama yapmasını bekliyoruz. Hayat sigortası poliçelerinde salgın hastalıklarla ilgili özel bölümler olabilir. Eğer hayat sigortasında ‘salgın hastalık' geçerli kılınmışsa ödeme yapılabilir. Yeni hayat sigortası yaptıracak olan salgın hastalığın da sigortaya dahil olmasına dikkat edebilir.”

7 GÜN 24 SAAT HİZMET

Sigorta acentelerinin görev başında olduğunu belirten başkan Yılmaz, “Acentelerimiz ve çalışanları her zaman olduğu gibi 7 gün 24 saat müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Evlerimizden, telefon ve internet başından sigorta işlemlerini sürdürüyoruz. Genel olarak şu anda periyodik olan ve süresi dolan sigorta işlemleri yapılıyor. Sağlık sigortalarında da bir artış olabileceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.