Özeldeki doktorlar maaş almadan ne yapacak?

SÖZCÜ dün manşetten ‘Hem alkışlıyoruz hem parasını kesiyoruz' diyerek aile hekimlerine yapılan büyük haksızlığı gündeme getirdi.

Virüse yakalanan ya da şüphe nedeniyle 14 gün karantinaya alınan aile hekimlerinin maaşlarının çalışamadıkları gün oranında kesilmesi tepki çekti. Gazetemiz bu manşetinden sonra çok sayıda özel sektör çalışanı doktordan şikayet aldı.

Sağlık Bakanlığı 21 Mart'ta yayınladığı genelgesiyle özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi. Üniversitelerdeki doktor ve sağlık çalışanlarına pandemi nedeniyle devlet ek ödeme yapacak.

Ancak özel hastanelerde çalışan doktorlar bu süreçte hiç normal hasta bakamayacak, ameliyat yapamayacak. Dolayısıyla ücret alamayacak.

Doktorların devletten beklediği ise mağdur edilmemek. Devlet madem çalıştıkları özel kurumları pandemi hastanesi kabul etti. Öyleyse kendilerinin uğradığı gelir kaybı ya hastane ya da devlet tarafından telafi edilemez mi?

Devlette çalışan doktorlara döner sermayeden aktarılan kaynak, bu süreçte özel sektör çalışanı doktorlar için de devreye sokulamaz mı?

EN RİSKLİ GRUPTA ONLAR VAR

İtalya'da en az 51 doktor virüsten hayatını kaybetti. 6 bin 414 sağlıkçıya virüs bulaştı.

İspanya'da virüs bulaşan sağlıkçı sayısı 10 bin. En fazla vakanın görüldüğü ABD'de henüz sayı açıklanmadı.

Ancak ülke basını, sadece New York'ta 20 doktora virüsün bulaştığını belirtiyor. Fransa'da da 500 sağlık personeline virüs bulaştığı biliniyor.

Çin'de ise 3 bin 400 sağlık personeli virüse yakalandı, 13 personel öldü. Türkiye'de de virüs bulaşan doktor sayısı 100'ün üzerinde.