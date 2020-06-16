Pandemi nedeniyle ikinci el kıyafet alımı durdu

Kent merkezinde tarihi bit pazarında bulunan ve Elazığ’da bir ilk olma özelliği taşıyan mağaza da vefat etmiş insanların elbiselerinin olduğu ikinci el kıyafet satılıyor.

Vefat eden kişilerin kıyafetleri mağazada, maddi durumu iyi olmayanlara 3 ile 20 TL arasında veriliyor. Ancak özellikle inşaat işçileri ve çobanların alarak kullandığı ikinci el eşyaları satan mağazanın sahibi Yılmaz Çağala (53), corona virüsü salgını nedeniyle vefat etmiş kişilerin kıyafetlerini almayı durdurdu.

Her gelen ikinci kıyafetin kimden geldiğinin bilinmemesi üzerine tüm alımlara ara veren Çağala, elinde bulunan virüs ortaya çıkmadan önce aldığı kıyafetleri satıyor. Ancak, son zamanlarda bu kıyafetlere de talebin azaldığı belirtildi.

“KİMDEN GELİĞİNİ BİLMİYORUZ”

Yılmaz Çağala, “İkinci el eşyaları satıyoruz. Bazen bir kişi vefat ediyor, birilerine kıyafetlerini veriyorlar, onlar da aldığı gibi bize getiriyor. Biz de alıp kuru temizlemeye verip sonra satıyoruz. İnşaatta çalışanlar, çobanlık yapanlar buradan alıyorlar. Mesela pantolonları 5 ile 10 TL arasında satıyoruz, yenisi 80-100 TL arasında. Şimdi ise corona virüsü nedeniyle almıyoruz. Kimden geldiğini bilmiyoruz, o yüzden almıyoruz” dedi.

Corona virüsü salgını nedeniyle şu ana kadar ikinci el eşya almadıklarını aktaran Çağala, bir süre daha almayacaklarını belirtti. (İHA)