Pandemi sosyal yardım bilgileri sorgulama! 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları açıklandı mı?

Sosyal yardım başvuruları online olarak kolayca sorgulanabiliyor. Özellikle pandemi döneminde artış gösteren ihtiyaçlar nedeniyle vatandaşlar 1000 TL’lik sosyal yardıma başvuruda bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine 3. fazda 1000 TL sosyal destek ödemesi devam ediyor. Şu ana kadar 1 milyondan fazla haneye/kişiye desteklerin yapıldığı Bakan Koca tarafından açıklanmıştı. Peki sosyal yardım bilgileri nasıl sorgulanır? Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURULARI E-DEVLET İLE YAPILIYOR

Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır. 3. fazda ise, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır.

E-DEVLET PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU EKRANI

BAKAN SELÇUK SOSYAL DESTEK VERİLERİNİ AÇIKLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, resmi Twitter hesabından Sosyal Koruma Kalkanı projesi verilerini paylaştı. Toplamda 11,5 Milyar TL destek sağlandığını duyurdu.

SOSYAL YARDIM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sosyal yardım parası başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGU EKRANI

AYNI HANEDEN SADECE BİR KİŞİYE

Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek.