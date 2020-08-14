Pandemide işten ayrılan kıdem tazminatı alabilir mi?

Pandemi döneminde işinden ayrılmayı düşünen bir çalışan Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’a, “İlk defa sigortalı çalışmaya 05.06.1999 tarihinde SSK’lı olarak başladım. Şu anki iş yerinde ise 26.04.2018 tarihinden beri çalışmaktayım. 7 Nisan 2020 tarihinden beri kısa çalışma ödeneği alıyorum. Bu iş yerinde iki yıldır hiç yıllık izin kullanmadım. Ağustos ayında ayrılmak istiyorum. Tazminat ve diğer haklarımı alabilir miyim?” sorusunu yöneltti. İşte bu soruya verilen cevap:

Kıdem tazminatı, emeklilik, işçinin haklı nedenle iş akdini feshi, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık dışında bir sebeple işten çıkarması, kadınların evlilik erkeklerin askerlik nedeniyle işten ayrılması ve yaş dışındaki emeklilik koşullarının yerine getirilmesi halinde ödenir.

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlamış olduğunuz için, 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim gününden yararlanarak kıdem tazminatını talep etme hakkınız bulunuyor. En az 3600 prim gününüz varsa SGK’dan kıdem tazminatı alabileceğinize dair yazı aldıktan sonra işverene ibraz ederek kıdem tazminatını alıp işten ayrılabilirsiniz.

Öncelikle SGK’dan yazı almadan hiçbir şekilde iş akdini feshetmemeniz gerekmektedir. İşten ayrılırken, kullanmadığınız iki yıllık iznin parasını alabilirsiniz. Çalışma süreniz 5 yıldan az olduğu için yılda 14 günden iki yıl için 24 gün yıllık izin parasını alabilirsiniz.

Pandemi döneminde işverence yapılan eşit davranma ilkesine aykırı uygulamalar da işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturur. Örneğin işverenin aynı ofiste veya birimde aynı işi yapan işçilerden bir kısmını sürekli tam zamanlı çalıştırırken, diğer kişi veya kişileri devamlı şekilde kısa çalışma ya da ücretsiz izinde göstermesi, eşit davranma ilkesine aykırılık oluşturur.

İşçi bu durumu gerekçe göstererek noterden ihtar çekmek suretiyle kıdem tazminatını talep ederek, iş akdini feshedebilir. Tabii iş akdinin feshedilmesi, işverenin hemen kıdem tazminatını ödeyeceği anlamına gelmez. İşveren tazminatı ödemediği takdirde işçinin önce arabulucuya başvurması, burada uzlaşma sağlanamaması halinde iş mahkemesinde dava açması gerekir.