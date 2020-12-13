Pandemide talebi en çok artan ve en çok azalan meslekler

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi aranan mesleklerde çarpıcı değişiklikler ve yeni fırsatlar yarattı. Uluslararası Çalışma Örgütü, pandeminin küresel olarak işçiler üzerindeki etkisinin “felaket” olduğunu söylüyor.

Birleşmiş Millet ise, yalnızca temmuz ve eylül ayları arasında 345 milyon tam zamanlı işin kaybedildiğini ve yeni yıl görünümünün birçok ülkede iç açıcı olmadığını tahmin ediyor.

Financial Times’ta yer alan habere göre virüs, geleneksel işe alma kalıplarını değiştirse de yine de işverenler bazı pozisyonları doldurmak için birbiriyle yarışıyor.

Manpower Grubu İşe Alım Şirketi Yöneticisi Jonas Prising, “Geçtiğimiz 9 ayda gördük ki daha önce asla mümkün olmadığını düşündüğümüz meslekler bile dönüşebiliyor. Ve bu işverenlerin, işçilerde aradığı özelliklerde hızlı bir değişime sebep oluyor.” diyor.

İşe alım uzmanları pandeminin, dijital dönüşüm (data analisti, uygulama geliştiricisi), sağlık (doktor, hemşire) ile paket servis ve depo çalışanlarına olan talebi artırdığı konusunda hem fikir.

İşte Dünya Ekonomik Forumuna göre covid sürecinde endüstriler arasında talebi en çok artan ve en çok azalan 10 meslek:

EN ÇOK ARTANLAR

1- Data analisti

2- Yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanı

3- Büyük veri uzmanı

4- Dijital pazarlama ve strateji uzmanı

5- Süreç geliştirme uzmanı

6- İş geliştirme uzmanı

7- Dijital dönüşüm uzmanı

8- Bilgi güvenliği analisti

9- Yazılım ve uygulama geliştiricisi

10- İnternet uzmanı

EN ÇOK AZALAN

1- Veri giriş elemanı

2- Yönetici sekreterliği

3- Muhasebe defter kaydı ve bordrolama elemanı

4- Muhasebeci ve denetçi

5- Fabrika ve montaj çalışanı

6- İş hizmetleri ve yönetimi müdürü

7- Müşteri ve tüketici hizmetleri çalışanları

8- Genel müdür ve operasyon müdürü

9- Tamirci

10- Malzeme kayıt ve stok tutma elemanı