Pandemide teknoloji evlilikleri arttı

Küresel salgınla hayatımızdaki yeri ve önemi artan dijital platformlar yükselişte. Yoğun talep, teknoloji şirketlerine yatırımcı ilgisini de ciddi anlamda artırıyor. KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, dünyada dikkat çekici rakamlara ulaşan bu trendin Türkiye'ye de yansıdığını söyledi.

Gökhan Kaçmaz, “Pandemiyle birlikte Türkiye'deki teknoloji şirketleri yüksek değerlemelerle birçok işleme konu oldu. 2020'de Türkiye'deki birleşme ve satın alma aktivitesinde hem değer hem adet olarak en büyük payı teknoloji şirketleri alacak” dedi

Pandemi, teknoloji şirketlerini güçlendiriyor. Uzaktan çalışan, evlerinden daha çok zaman geçiren insanlar günlük rutinlerinin büyük kısmını mobil uygulamalar ya da dijital platformlar üzerinden çözmeye yönelince bu hizmetleri sunan teknoloji şirketleri yatırımcıların radarına girdi.

TALEP FAZLA

Pandemi nedeniyle mobil ve dijital platformların hayatımızdaki yerinin artığını belirten Kaçmaz, şöyle konuştu:

“Bu etkiyi pek çok alanda görüyoruz. Örneğin klasik perakende şirketlerinin online penetrasyon oranları 5 yıl sonraki hedeflerine sadece birkaç ayda ulaştı. Mobil cihazlar veya dijital platformlar üzerinden oynanan oyunlara talep hiç olmadığı kadar arttı. İnsanlar bankaya gitmek yerine dijital platformlar üzerinden bankacılık işlemlerini daha fazla yapmaya başladı. Bu gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Artan taleple teknoloji şirketlerine yatırımcı ilgisi de ciddi anlamda yükseldi.”

YÜKSEK DEĞERLEME

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de benzer bir trend yaşandığını vurgulayan Kaçmaz, “Son yıllarda teknoloji tarafındaki birleşme ve şirket satın alma işlemleri artıyordu ama adet açısından artış değerlemelere pek yansımamıştı. 2020 yılında pandemiyle birlikte ülkemizdeki teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemelerle birçok işleme konu olduğunu gördük” dedi.

MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMALAR

Teknolojide yüksek değerli örnek işlemleri olduğunu söyleyen Gökhan Kaçmaz, “Oyun alanında Peak Games ve Rollic Games'in Amerikalı Zynga tarafından 1.8 milyar dolar ve 168 milyon dolar ile satın alınması öne çıkan işlemler oldu. Finansal teknoloji tarafında Payguru'nun Ortadoğu ve Afrika bölgesinin en büyük mobil ödeme şirketlerinden biri olan Tpay'e satışı yine ön plana çıkan işlemlerden oldu. Ek olarak sağlık ve biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren görme engellilere yönelik akıllı baston üreticisi WeWALK, 3 boyutlu dijital vücut tarama gişimi Digime3D, kadın sağlığı takip ve analizi uygulaması PepApp'a yatırımlar dikkat çekiyor” dedi