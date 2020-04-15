Para beklerken ölüme çare

Corona virüsünün ekonomiye olumsuz etkilerine yönelik alınan tedbirlerdeki aksaklıklarda düzeltmelere gidildi. Meclis'e sunulan yeni torba kanun teklifine göre kısa çalışma ödeneğinde şirketlerin beyanı esas alınacak ve müfettiş incelemesi beklenmeksizin ödemelere başlanacak.

Yeni teklifte ayrıca, sermaye şirketlerine getirilen kâr payı dağıtımı sınırlaması da kaldırılıyor. Bununla birlikte kısa çalışma ödeneği çıkmayan çalışanlara da ayda 1.170 TL ücretsiz izin parası verilecek.

Milyonlarca çalışan için başvurunun yapıldığı kısa çalışma ödeneğinde bürokratik zorluklar nedeniyle ödemeler yapılamıyor. Konuyla ilgili SÖZCÜ'nün 7 Nisan'da yaptığı “Çok geç olmadan ödemeleri başlatın” başlıklı haberi, kamuoyunda büyük ses getirmişti.

Kısa çalışma ödeneği için sadece 600 müfettiş görevli ve 60 gün inceleme süresi bulunuyordu. Vergi Uzmanı ve SÖZCÜ Yazarı Nedim Türkmen de 1 Nisan tarihinde “Para beklerken açlıktan ölmek” başlığıyla yazdığı köşe yazısında, kısa çalışmada ödemelerin uzun süre sonra yapıldığına dikkat çekmişti.

SÖZCÜ YAZDI DEĞİŞİKLİK GELDİ

Meclis'e iktidar milletvekillerince sunulan “Yeni Corona virüsü (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde gerekli düzeltmelerin yapıldığı görüldü.

Kanun teklifinin 7'nci maddesinde, “Kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir” ifadeleri yer aldı.

KÂR DAĞITIMI YAPILACAK

SÖZCÜ Yazarı Türkmen ayrıca, 4 Nisan tarihinde “Kâr dağıtımına sınırlama getirilemez” başlığıyla kaleme aldığı köşe yazısında, sermaye şirketlerinin kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemesindeki yanlışları dile getirmişti.

Şirketlerin 2019 yılı net dönem kârının dağıtımına sınırlama getirildiğini anlatan Türkmen, uygulamanın şirketlere fayda değil zarar getireceğini, düzenlemenin yasal dayanağının olmadığını ve yasa ile düzenleme yapılması gerektiğini vurgulamıştı. Meclis'e sunulan yasa teklifinin 11'inci maddesi ile bu sınırlamada da düzenleme yapılıyor.

Ücretsiz izne düzenleme

Önerilen yasa teklifi ile günde 39 TL'lik ücretsiz izin ücretine de düzenleme geldi. Bu ücreti işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneği alamayan işçiler alabilecek. Böylece kısa çalışma ödeneği çıkmayan çalışanlara ayda bin 170 TL ücret verilmiş oldu.

Yasa ile işten çıkarmalar 3 ay yasaklanırken, su faturalarının 3 ay ertelenmesi, TEDAŞ'ın elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarının yapılandırılması, faaliyeti duran işletmelerin reklam, ilan ve çevre vergilerinin ötelenmesi gibi düzenlemeler de getirildi.