ParaGönder uygulamasından yapılan işlemler 30 Nisan’a kadar ücretsiz

2019 yılında Softtech'in Almanya'da kurduğu ve fintech olarak konumlanan Maxi Digital, Türkiye'ye para transferlerini kolaylaştıracak “ParaGönder” isimli bir mobil uygulama geliştirdi. Uygulama ile Almanya'da faaliyet gösteren tüm bankalardan, şubeye gitmeden Türkiye'deki İş Bankası şubelerine para transferi yapılabilecek.

ParaGönder uygulaması hakkında bilgi veren Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem, “Softtech olarak Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarına zaman yaratacak uygulamaları devreye alıyoruz. 2019 sonunda Almanya'da kurulan iştirakimiz Maxi Digital, önemli bir başarıya imza atarak ParaGönder uygulamasını geliştirdi. Resmi rakamlara göre, Almanya'da üç milyon vatandaşımız yaşıyor. Bu uygulamayla vatandaşlarımız, Almanya'da müşterisi oldukları bankalardan veya İŞBANK hesaplarından, Türkiye’deki herhangi bir İş Bankası şubesine istedikleri zaman kolayca para gönderebilecek. Birikimlerini son derece hızlı bir şekilde ve düşük bir maliyetle kendi ülkelerinde değerlendirme imkânı bulacak ya da sevdiklerinin, yakınlarının hesaplarına anında para transferi yapabilecekler'' dedi.