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Paralarını ödediler ama tatil yapamadılar! Onlarca aile mağdur…

Yaz tatili için sosyal medya üzerinden şubat ayında rezervasyon yaptıran bir vatandaş, gittiği otelde içeriye alınmadı. Rezervasyonu turizm acentesine yaptıran vatandaş otelden "Turizm acenteleri ile çalışmıyoruz" cevabını aldı. Mağdur vatandaş watsapp grubu kurarak kendisi gibi mağdur olan çok sayıda aile ile hak arayışına başladı.

11:33 -
Haberler Ekonomi
Paralarını ödediler ama tatil yapamadılar! Onlarca aile mağdur…

Bursa’da yaşayan bir vatandaş, binlerce lira ödediği otelde tatil yapamayınca whatsapp grubu kurarak, yüzlerce mağdurla hakkını aramaya başladı.

Ailesiyle birlikte tatil yapmak için Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bulunan bir otele şubat ayında rezervasyon yaptıran Gencay Turpçu, sosyal medyada reklamını gördüğü otelden rezervasyon yaptırdı. Temmuz ayında tatil günü gelen Turpçu, otele giremedi. Burada kendisi gibi mağdur yüzlerce ailenin de olduğunu gördü.

Gencay Turpçu kendisi gibi mağdur olan çok sayıda kişi watsapp grubu kurarak bir araya getirdi. / Fotoğraf: İHA

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORLAR

Turpçu, ödediği 4 bin 950 lirayı geri alamazken, kendisi gibi mağdur olan ve otelde tanıştığı yüzlerce aileyle birlikte ortak bir whatsapp grubu kurdu. Buradan haklarını aramak için organize olan aileler, ödedikleri paraları alabilmek için mücadele başlattı. Otele alınmamalarını videoya kaydeden aileler, bu duruma tepki gösterip, yetkililerden yardım bekliyor.

Otelden mağdur olan Gencay Turpçu, “Tatil yapmak için şubat ayında internetten reklamını gördüğüm otelden yer ayırttık. Fakat otele gittiğimizde içeri alınmadık. Burada bizim gibi çok sayıda mağdur aile olduğunu gördük. Biz mağduriyetimizi duyurmak istiyoruz. Paramızı geri alamadık.

Biz rezervasyonumuzu otele yaptırdık diye biliyorduk. Turizm acentesine yaptırmışız. Otel, biz turizm acenteleriyle çalışmıyoruz dese de, aynı turizm acentesi otel adına rezervasyon almaya devam ediyor. Biz mağdur aileler olarak bir whatsapp grubu kurduk. Hakkımızı aramak için mücadele başlattık” dedi. (İHA)

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