Pasifik’te corona etkisi: Ekonomik tsunami

Neredeyse tüm dünyaya bulaşan corona virüsü salgını, Pasifik'teki ada ülkelerinde az sayıda görüldü. Hatta bazı ülkelerde şimdiye kadar vakaya rastlanmadı. The Guardian'da yer alan habere göre, virüsün buradaki etkisi insanlar üzerinde değil ama ekonomi üzerinde yıkıcı oldu.

‘DALIŞ EĞİTMENİYSENİZ EVDEN ÇALIŞAMAZSINIZ'



Turizmin durma noktasına gelmesi, Pasifik'teki ülkelerde işsizlik oranlarının zirveye çıkmasına neden oldu. Bu ülkelerden biri de Fiji. Başbakan Frank Bainimarama, “Eğer bir su altı dalış eğitmeniyseniz, bölgesel tedarik zincirine bağlı bir tekstil fabrikasında işçiyseniz ya da turistlere el sanatları ürünleri satıyorsanız; bir anda evden çalışmaya başlayamazsınız. Bunlar istihdamın görünmeyen yüzleri. Corona virüsü açıkça yüzyılın iş katili oldu” diye konuştu.

Fiji Başsavcısı Aiyaz Sayed-Khaiyum, zaten iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele ettiklerini söyleyerek, “Corona virüsü ile iklim değişikliği birleşti ve kusursuz fırtınayı oluşturdular. Bunun zararları on yıllarca sürebilir” yorumunu yaptı.

COOK ADALARI'NDA EKONOMİNİN YÜZDE 65'İ TURİZM



Polinezya'da bulunan Cook Adaları'nın Başbakan Yardımcısı Mark Brown'a göre salgın, kendileri için ‘ekonomik bir tsunami' oldu. Ülkenin Maliye Bakanlığı verilerine göre ekonominin yüzde 65'ini turizm gelirleri oluşturuyordu ve şu anda turizm neredeyse sıfırlandı.

ABD'ye bağlı Hawaii'de ise salgınla mücadelenin başka hastalıklara olan etkisi araştırıldı. Sağlık ve Sosyal Refah Dergisi'nde yayımlanan rapora göre, salgınla mücadele için alınan önlemler, Pasifik'te zaten yaygın olan hipertansiyon, diyabet ve kalp rahatsızlıkları gibi hastalıklar konusunda uzun vadede risk oluşturuyor.

Raporu hazırlayan ekibin lideri olan Sydney Üniversitesi'nden Dr. Si Thu Win Tin, “Ticaret kısıtlamaları, insanların sağlıklı gıdalara ulaşımını kısıtladı. Bunun sonucunda, sağlıksız işlenmiş gıdalara yönelim arttı” ifadelerini kullandı.

KURTARICI AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA



Kiribati'de pirinç fiyatları yüzde 50 yükseldi. Fiji'de meyve ve sebze bahçelerinden yapılan hırsızlıklarla ilgili polise gelen ihbarlar hiç olmadığı kadar arttı.

Birleşmiş Milletler'in gıda ve tarım organizasyonu, corona virüsü salgınının Asya ve Pasifik'te gıda güvenliğini ve beslenmeyi ciddi şekilde tehdit ettiği uyarısında bulundu. Avustralya ve Yeni Zelanda'nın, Pasifik ve çevresindeki ülkelere bağış yapması ve gıda ticaretini aksatmama taahhüdü vermesi, olası bir yiyecek krizinin önlenmesindeki en önemli faktör.