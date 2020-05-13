Patates ithalatında gözetim uygulaması

Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğine göre, 0701 kök gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) “patates (taze ve soyulmuş) başlığı altında 0701.90 GTİP’le “Diğerleri” başlığıyla yer alan patates ürününün ton başına 500 doların altında CIF kıymetini haiz olanlarının ithalatı, 31 Aralık’a kadar Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesi ile yapılabilecek.

GÖZETİM UYGULAMASI NEDİR?

Gözetim uygulaması, ithal edilen bir malın gerçek bedeli üzerinden değil de idare tarafından belirlenen bedel üzerinden vergilendirme yapılması işlemine verilen isim.

İthal edilecek eşyanın kıymet bedeli, İthalatta Gözetim Uygulanması'na İlişkin Tebliğler'de belirtilen miktar ve tutarlarda ise ithalatçılar tarafından gözetim belgesi almak veya ilgili eşya için tespit edilen kıymet üzerinden vergi ödemek durumunda kalıyorlar.

Gözetime tabi tutulan bir ürünün ithali, idare tarafından belirlenen tutar üzerinden vergi ödenmesi veya Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek gözetim belgesinin ve diğer evrakların gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde gerçekleşiyor. (SOZCU.COM.TR-REUTERS)