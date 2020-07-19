Patates ve soğan ihracatında ön izin şartı kalktı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan düzenlemeye göre ocak ayından bu yana ihracatı ön izine bağlı ürünler listesinde olan soğan ve patates listeden çıkarıldı.

Artık ön izin alınmadan soğan patates ihracatı yapılabilecek. Hasat döneminin gelmesiyle düşük fiyatlardan yakınan üreticiler patates ve soğan ihracatında ön izin şartının kaldırılmasını istiyordu.

7 Ocak’ta yürürlüğe giren düzenleme ile geçen yıl Türkiye’de tanzim satış noktalarında satılan patates ve kuru soğan gibi ürünlerin bu yıl yurt dışına satışı izne bağlanmıştı.