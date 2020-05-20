Patronlar kovdukları işçilerini geri almayacak!

Facebook, ABD'de küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir anket düzenledi. Ankette işletme sahiplerine, corona virüsü salgını bittikten ve her şey normale döndükten sonra aynı çalışanlarıyla yola devam edip etmeyecekleri soruldu.

Business Insider'da yer alan habere göre, ankete katılan 86 bin işletme sahibinin yüzde 55'i, eski çalışanlarını işe almayacağını açıkladı. Yüzde 45'i ise aynı ekiple yola devam edeceğini belirtti.

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1929'DAN BERİ BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Corona virüsü salgını, ABD ekonomisine 1929'daki Büyük Buhran'dan beri görülmeyen bir kriz yaşattı. İşsizlik, yüzde 14.7 ile son 90 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Son sekiz haftada salgın nedeniyle 36.5 milyon Amerikalı işlerini kaybederek işsizlik maaşına başvurdu. Salgın küçük işletmeleri sert vurdu. Ülke çapında bu işletmelerin yüzde 62'si karantina nedeniyle geçici olarak kapandı. Yüzde 44'ü ise işçi çıkarmak zorunda kaldı.

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İŞÇİLERİN YÜZDE 70'İ İZİN KULLANAMIYOR

Anket gösteriyor ki ekonomi yeniden açılsa da işsiz kalanların büyük bölümü eski işlerine dönemeyecek. Ankete katılanların üçte biri ise yaşadıkları ekonomik sıkıntı nedeniyle dükkanlarını yeniden açamayacaklarını söyledi.

Facebook, çalışanlara yönelik de anket yaptı. İşçilerin yüzde 60'ı ücretli hastalık izni haklarını, yüzde 70'i ise yıllık izinlerini kullanamadıklarını belirtti. Hizmet sektöründe çalışanlarla serbest meslek sahiplerinde ise bu rakamın yüzde 90'a ulaştığı ortaya çıktı.