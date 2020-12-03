Patronlardan güven ve şeffaflık vurgusu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu, güven ve şeffalık vurgusu yaptı.

Kaslowski konuşmasında, “Ekonomi yönetiminde neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz; yalınlık, şeffaflık, öngörülebilirlik, kurumsallık, hesap verilebilirlik, karar vericilerle ekonominin aktörleri arasında yapıcı ve süreklilik arz eden bir iletişim.” ifadelerini kullandı.

“UYGUN TEPKİ VERİLMEDİ TIKANIKLIKLAR YAŞANDI”

Hemen hemen tüm ekonomilerin pandemi krizinin şoklarına hazırlıksız yakalandığını belirten Kaslowski, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de iktisat biliminin gereklerinden sapma gösteren politikalar, sorunların derinleşmesine yol açtı.

Büyümeyi gözeten bir yaklaşım benimsenirken, bunun yönetiminde sorunlar yaşandı. Büyüme tercihi bir ölçüde gerekli sayılabilir; ancak bu politikanın izlenmesinde çıkan sorunlara uygun tepki verilmemesi sonucu tıkanıklıklar yaşandı.

Doğru zamanda araç ve güzergâh düzeltmesine gidilmemesi piyasalarda dengesizliklere, döviz rezervlerimizin erimesine yol açtı. Yeni ekonomi yönetimi ile yeni başlangıç yapma olanağı doğdu, alınan ilk tedbirler piyasada hemen rahatlamaya yol açtı.” dedi.

“SERT ÜSLUPLA YAPILAN TARTIŞMALAR KİMSEYE YARAR GETİRMEZ”

“Piyasaların işleyişi ve sermaye akışlarının yönü rasyonel yaklaşımlara, iyi yönetime, konusuna hâkim teknokrat ve bürokratlara gereksinim duyuyor.” diyen Kaslowski, “Ancak bunlar hukukun üstünlüğü, güvenilir yargı sistemi olmadan sürdürülebilir büyüme ve yatırım sermayesinin ülkeye akmasını tek başlarına sağlamaya yetmiyor.

Bu nedenle hukuk ve yargı reformunun da bu reform gündemi içinde olduğunu duymak memnuniyet verici oldu. AB ile ilişkilerimizde karşılıklı suçlamalarla bir yere varılmayacağını iki tarafın da anlaması gerek; sert üslupla yapılan tartışmaların kimseye yarar getireceğini sanmıyoruz.

Gelecek haftaki AB zirvesi Türkiye-AB ilişkileri için kritik önemde; üslup sertliği ve diyalog eksikliği, ekimde AB Konseyi’nde açıklanan Türkiye kararlarındaki olumlu açılımın, Aralık Zirvesi’nde önünün tıkanmasına yol açabilir.” açıklamasında bulundu.

ÖZİLHAN: GÜVENİN PEKİŞMESİNİ SAĞLAYACAK OLAN ŞEFFAFLIK

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan da konuşmasında şeffaflık vurgusu yaptı.

Ekonomide bir süredir sorunların üst üst yığıldığı bir süreçten geçildiğini aktaran Özilhan, “İhtiyaç duyduğumuz en öncelikli unsur kurumlara duyulan güvenin tesisi, güvenin pekişmesini sağlayacak olan şeffaflık ve hesap verilebilirlik.

Ekonomik verilerin sağlıklı analiziyle uzun vadeli tahmin ve planlama yapılabilmesi için doğru bilgi ve bu bilginin şeffafça paylaşılmasına ihtiyaç var. Doğru bilgi firmalar için olduğu kadar devletin kendisi için de önemli, doğru bilgi isabetli tahmin yapmayı mümkün kılar.” dedi.

“Üretimde yurt dışına bağımlılık, pandemi döneminde olduğu gibi nihai ürün ve ara girdi temini açısından büyük sorun yaratıyor.” diyen Özilhan, “Stratejik ürünlerin yurt içi üretim imkanlarını geliştirecek ama bunu piyasa dinamiklerini bozmadan yapacak bir model üzerinde düşünmemiz gerek.

Stratejik ürünlerin yurt içi üretim imkanlarını geliştirecek ama bunu piyasa dinamiklerini bozmadan yapacak bir model üzerinde düşünmemiz gerek.” ifadelerini kullandı.