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Patronu öldü hisseler fırladı

Güney Koreli elektronik şirketi Samsung Electronics ve iştiraklerinin hisseleri, holdingin yönetim kurulu başkanı olan Lee Kun-hee'nin dün hayatını kaybetmesinin ardından pay satışı, temettü artışı ve uzun süredir beklenen yeniden yapılanma olasılıkları ile yükseldi.

Güncellenme: 12:57, 26/10/2020
Haberler Ekonomi
Patronu öldü hisseler fırladı

Yatırımcılar, Lee Ailesi’nin idaresinin devam ettirilmesi ve borsadaki şirketler için yaklaşık 10 trilyon Kore wonu (8.9 milyar dolar) olarak hesaplanan veraset vergisi ödemesinin şirket için değişim katalizörü olacağını belirttiler. Samsung C&T hisseleri iki aylık zirvesinde %13.5 artışla, Samsung Life Insurance hisseleri ise %3.8 artışla günü tamamlarken, grubun en önemli şirketi olan Samsung Electronics hisseleri ise %0.3 primle günü kapattı.

 

Vefat eden holding başkanının oğlu ve vârisi olan Jay Y. Lee’nin Samsung C&T şirketinde %17.3 hissesi bulunuyor. NH Investment Securities analisti Kim Dong-yang, “Veraset vergisi çok yüksek. Bu yüzden aile üyelerinin Samsung Life gibi esas önemde olmayan şirketlerindeki hisseleri satmaktan başka seçenekleri kalmayabilir” dedi. KB Securities analisti Jeong Dong-ik ise “Ailenin bu kadar yüksek veraset vergi ödemelerini karşılayabilmesi için Samsung C&T şirketinin temettüleri artırmayı gözden geçirmesi muhtemel” diye belirtti.

Altı sene önce kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmış olan Samsung Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Lee, dün hayata 78 yaşında gözlerini yumdu. (REUTERS)

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Yayınlanma Tarihi:12:49,
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