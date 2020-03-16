Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Pazar günü toplu taşımada yüzde 48’lik düşüş

Corona virüsünün Türkiye'de görülmesi sonrası önlemler artırıldı. Vatandaşların tercihi de hafta sonu evde kalmak oldu. İstanbul'da pazar günü toplu taşıma kullanım oranı bir önceki pazara göre yüzde 48 düştü.

Sozcu.com.tr
11:53 -
Haberler Ekonomi
Pazar günü toplu taşımada yüzde 48’lik düşüş

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılarak binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsüne karşı yetkililer ve vatandaşlar önlem almaya devam ediyor. Yetkililer sık sık kalabalık yerlerden uzak durulması gerektiği yönünde uyarı yaparken vatandaşlar da evlerinde kalmayı tercih ediyor.

Bu durum pazar günü İstanbul’da toplu taşıma kullanımına da yansıdı. İBB yetkililerinden yapılan açıklamada İstanbul’da toplu taşıma kullanımının pazar günü (15 Mart) bir önceki pazara göre (8 Mart) yüzde 48 oranında azaldığı görüldü.

EĞİTİM ÖĞRETİME ARA VERİLDİ

Corona virüsü karşısında alınan önlemler kapsamında eğitim öğretime ara verilmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 12 Mart’ta yaptığı açıklamada, okulların tatil edildiğini duyurarak “Ara tatil öne alındı. İlkokul, ortaokul ve liseler 16 Mart’tan itibaren bir hafta tatil edilecek” demişti. Kalın, üniversitelerin de 16 Mart’tan itibaren 3 hafta tatil edildiğini açıklamıştı.

İLGİLİ HABERİBB Başkanı İmamoğlu, corona virüsü için alınan önlemleri açıkladıİBB Başkanı İmamoğlu, corona virüsü için alınan önlemleri açıkladı
Çin Corona istanbul pazar tatil Türkiye
Son güncelleme: 12:06 16.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more