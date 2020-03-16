Pazar günü toplu taşımada yüzde 48’lik düşüş

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılarak binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsüne karşı yetkililer ve vatandaşlar önlem almaya devam ediyor. Yetkililer sık sık kalabalık yerlerden uzak durulması gerektiği yönünde uyarı yaparken vatandaşlar da evlerinde kalmayı tercih ediyor.

Bu durum pazar günü İstanbul’da toplu taşıma kullanımına da yansıdı. İBB yetkililerinden yapılan açıklamada İstanbul’da toplu taşıma kullanımının pazar günü (15 Mart) bir önceki pazara göre (8 Mart) yüzde 48 oranında azaldığı görüldü.

EĞİTİM ÖĞRETİME ARA VERİLDİ

Corona virüsü karşısında alınan önlemler kapsamında eğitim öğretime ara verilmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 12 Mart’ta yaptığı açıklamada, okulların tatil edildiğini duyurarak “Ara tatil öne alındı. İlkokul, ortaokul ve liseler 16 Mart’tan itibaren bir hafta tatil edilecek” demişti. Kalın, üniversitelerin de 16 Mart’tan itibaren 3 hafta tatil edildiğini açıklamıştı.