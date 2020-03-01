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Pegasus İtalya ve Irak seferlerini iptal etti

Pegasus Hava Yolları, korona virüs nedeniyle İtalya ve Irak’a gerçekleştirilecek tüm uçuşların 16 Mart tarihine kadar karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

10:50 -
Haberler Ekonomi
Pegasus İtalya ve Irak seferlerini iptal etti

Geçtiğimiz Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüs dünyaya yayılmaya devam ediyor. Pegasus Hava Yolları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan talimat doğrultusunda virüs vakalarının hızla arttığı İtalya ve Irak seferlerini durdurdu. Bugünden itibaren başlayan uçuş iptalleri 16 Mart'a kadar devam edecek.

İPTALLER KARŞILIKLI

Konuya ilişkin Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, “Corona virüsü nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan talimat doğrultusunda 1-16 Mart 2020 tarihleri arasında İtalya ve Irak'a yapılacak tüm uçuşlar karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Bilet değişiklik veya iade işlemlerini www.flypgs.com, mobil uygulamalar ve 0850 250 67 02 nolu çağrı merkezimizden yapabilirsiniz” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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Çin Irak İtalya THY
Son güncelleme: 10:53 01.03.2020
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