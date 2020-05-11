Pegasus, mayıs sonunda uçuşlara başlamayı hedefliyor

Şirketin twitter hesabından bir açıklama yapan Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, Covid-19 salgınıyla kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam ettiklerini belirtti.

Bu zorlu günlerin sadece Türkiye’yi değil tüm dünyayı etkileyen sıra dışı bir dönem olduğunu bildiklerini söyleyen Nane, “Biz de bu belirsizlik döneminde, siz değerli misafirlerimizle yeniden buluşacağımız güzel günler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Nisan ayı içerisinde toplam 3 yeni uçağımızı teslim aldık. Uçaklarımız sizi dilediğiniz şehirlere uçuracakları günleri sabırsızlıkla bekliyor.” açıklamasında bulundu.

Genel Müdürümüz Mehmet T. Nane'den yeni bir mektubunuz var. ✉️✈️ pic.twitter.com/W1mmXkRcr9 — Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) May 11, 2020

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mehmet Nane uçuşların ne zaman başlayacağı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Öncelikle şunu içtenlikle söylemek isterim ki uçuşların başlamasını en çok biz istiyoruz. Çünkü sizleri ve gökyüzünü çok özledik. Ancak tekrar uçabilmemiz için birtakım şartların yerine gelmesi ve salgınla ilgili sağlık tablosunun iyileşmesi gerekiyor.

Son iki haftadır corona virüsü vaka sayılarında gerileme ve iyileşen hasta sayılarında yükseliş görüyoruz. Bu sevindirici ve umutlu tablo daha da iyiye giderse, Sağlık Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda Ulaştırma Bakanlığımızın da bu konuda alacağı kararlara bağlı olarak, Mayıs sonu uçuşlarımıza iç hatlarla başlamayı planlıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.