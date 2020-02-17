Pegasus’un yolcu sayısı ocakta yüzde 9,4 arttı

Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre, doluluk oranı da Ocak ayında geçen yıla göre 4.3 puan artışla yüzde 89,8’e yükseldi.

Bu dönemde hava yolu şirketinin iç hat yolcu sayısı yüzde 2,9 artışla 1,43 milyon, dış hat yolcu sayısı ise yüzde

18,8 artışla 1,14 milyon oldu. Doluluk oranı iç hatlarda yüzde 92,8, dış hatlarda yüzde 86,2 olarak açıklandı.

5 Şubat’ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları’na ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmişti.

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