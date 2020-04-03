Perakende sektörü gönüllü maskelendi

Corona virüsü salgını dünya ticaretindeki tüm ezberleri bozarken, dünya devleri üretim güçlerini salgınla mücadeleye yönlendirmeye başladı.

Otomotiv markalarının solunum ve sağlık cihazı üretimine yönelmesinin ardından yaklaşık 247 milyar dolarlık ciroya imza atan global lüks perakende devleri de maske üretimi için moda evlerini yeniden açmaya başladı.

Dior, Burberry, Gucci, Yves Saint Laurent gibi moda devlerinin başını çektiği maske ve koruma giysisi üretme seferberliğine Türkiye'deki markalar da katıldı. Üretime ara veren, mağazalarını ve online alışverişlerini kapatan perakendeciler, bu kez maske ve koruyucu ekipman üretimi için makine başına geçti.

Vakko, İpekyol ve LC Waikiki üretim tesislerini maske üretimi için yeniden açarken, üretilen milyonlarca maske devlet hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmeye başlandı.

KESİNTİSİZ ÜRETİM

Türkiye İhracatçılar Meclisi geçen hafta hazırladığı bir kampanya ile günde 1 milyon maske üretimi hedefini ortaya koymuş, kampanyaya ilk yanıt ise LC Waikiki'den gelmişti.

LCW-Taha Grubu ilk aşamada 3 milyon maske üretip Sağlık Bakanlığı'na hibe etmeyi taahhüt etmişti. Türkiye'nin moda devi Vakko'nun sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada da, “Vakko Üretim Merkezi nisan ayını bambaşka bir gün ile karşılıyor.

Gönüllü olarak bu sabah işbaşı yapan fabrika ekibimiz, Covid-19 salgını ile en güçlü mücadeleyi veren doktor ve sağlık çalışanlarımıza ulaştırmak üzere maske üretimine başladı.

Üretim, vardiyalı olarak kesintisiz devam edecek. Bugün makinelerin başında olan Vakko üretim ekibi ile gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

MAKİNELER EVE TAŞINDI

Bünyesinde İpekyol, Twist ve Machka markalarını bulunduran Ayaydın-Miroglio Genel Müdürü Uğur Ayaydın, Edirne Devlet Hastanesi'ne teslim etmek üzere 30 bin adet cerrahi maske üretmeye başladıklarını açıklayarak, “Maskelerin bir kısmının üretimi tamamlanarak ilgili kuruluşa teslim edildi; önümüzdeki hafta geri kalanının teslim edilmesi planlanıyor” diye konuştu.

MODA DEVLERİ DE MASKE İÇİN AÇIILDI

Dünyaca ünlü moda devi Burberry, corona virüsü ile mücadele kapsamında eldiven, maske ve önlük üretimine geçtiğini açıklarken, tıbbi personel tarafından kullanılmak üzere İngiltere Ulusal Servisi'ne 100 bin maske hazırlayacağını belirtti.

İtalyan moda devi Gucci de 1 milyonu aşkın maske ile seferberlik ilan etti. Fransız şirketler grubu Kering Group ise Balenciaga ve Yves Saint Laurent'in atölyelerinde üretim yapacağını açıkladı.

YENİ YATIRIM YAPILDI İHRACAT KAPIDA

Perakende şirketlerinin bu gönüllü çalışmalarının yanında, profesyonel maske üretimi için yatırımlar da hızla devam ediyor.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, “Profesyonel maske konusunda da Türkiye büyük ilerleme sağlıyor. 600 ton civarında bir maske kumaşı üretimi var aylık olarak.

1 gram kumaştan bir tane ameliyat maskesi üretiliyor. Pek çok profesyonel makine yatırımı yapıldı bu sürede. Türkiye yakın zamanda maske ihraç eder konuma gelecektir” değerlendirmesini yaptı.