Perakendeci krizden ayıklanarak çıkacak

Corona virüsü krizinden çıkış senaryolarının ve normalleşme takviminin hız kazandığı perakende sektörü, Covid-19 salgının sonrasına hem fonksiyon hem de oyuncu değiştirerek girecek. Nakit akışı yetersiz marka ve AVM'lerin salgın sonrasında yeni döneme çıkamayacağı öngörülüyor.

Sektörün, kiralama konusundaki duayen isimlerinden JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş, “Bu krizden nakit akışını sağlayamayan perakende ve AVM'ler belki çıkamayacak. Bazı ayıklanmalar olacaktır” dedi.

Alkaş, sektörün sonbahar ya da kış döneminde ciroları ve ziyaretçi sayılarını toparlayacağını dile getirdi. “Bazıları sadece perakendeci kaldı. Bazıları kalmadı, perakendeden kazandıklarını başka alanlara aktardılar bunun ceremesini sadece AVM'lere yükleyemeyiz” diyen Alkaş, CEO Club toplantısındaki değerlendirmelerinde hem AVM hem de perakende tarafında önemli dönüşümlerin yaşanacağına işaret etti.

AVM'lerde oyuncu değişikliklerinin yaşanacağını aktaran Alkaş, “Büyük metrekareli oyuncularda çok fazla değişim olmayacak, ama bugüne kadar hiç AVM'lerde boy göstermemiş markaların AVM'lere geçeceğini düşünüyoruz” dedi. Normal şartlar altında faaliyete geçen AVM'lerin ilk açılışları yüzde 60 ya da 70 dolulukla yaptığını aktaran Alkaş, 11 Mayıs'ta gerçekleşen açılışta ise kepenk açan mağaza ortalamasının yüzde 30 civarında olduğunu dile getirdi.

AVM'lerin tüketim mabedi olarak algılanmasının da değişeceğini aktaran Alkaş, “Yepyeni fonksiyonlar eklenecek. Test merkezleri, sınav merkezleri olacak. Paylaşımlı ofisler olacak sağlanacak. Sağlık, eğitim, belediye çözümlerinin de içinde olduğu yerler haline gelecekler” dedi.

MARKA VE AVM'LER ANLAŞACAK

Artık sektörün kangreni haline gelen kira tartışmasına “Perakendeci ve mal sahibi ya anlaşacak ya anlaşacak. Hak edene çalışana daha fazla destek olarak dengeyi bulacağız. Eşitlik ve adalet birbirine karıştırılıyor.

Cirosu 3 misli artan bir kiracının kira vermemesi haksızlık, ödeyen ve ödeyemeyen arasındaki dengeleri kurabilirsek bindiğimiz dalları kesmeyiz” yorumunu yaptı.

Alkaş, yaklaşık 15 milyar dolar olduğu açıklana AVM yatırımcılarının borçları için ise kamu, bankalar, AVM yatırımcısı ve aracıların olduğu dörtlü bir yapının devreye girmesi gerektiğini anlattı.

Yedek akçe ile çıktı

48 ülkede 1000 mağaza ile faaliyet gösteren LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, corona virüsünün Vuhan'da görülmesinin ardından, salgının Türkiye'ye gelmesi halinde ne olur diye nakit akışlarını düzenlediklerini ve yedek akçelerini hazırladıklarını dile getirdi.

48 ülkeden 45'inde mağazalarını kapattıklarını aktaran Küçük, “Biz 1 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyorduk, bu hedefimizden vazgeçmiş değiliz. Çalışanlarımıza ne gelir ne de iş kaybı olamayacağı duygusunu verdik. Siparişleri iptal etmedik, ödemeleri yaptık” diye konuştu.