Perakendede normale dönüş hazırlığı başladı

11 Mayıs itibarıyla kapılarını açan alışveriş merkezleri (AVM) bir süredir güvenlik ve hijyen koşulları için altyapı yatırımlarına hız verirken, perakende markaları ise açılış için 1 Haziran tarihine işaret etmişti.

AVM'ler, saat 10.00-22.00 olarak eski çalışma düzenine dün itibarıyla geri dönüş yaparken, pek çok marka ise ortak karar doğrultusunda çalışma saatlerini öğlen 12.00 ile akşam 20.00 olarak sınırlandırdı.

10 KİŞİDEN 4'Ü ALIŞVERİŞTE

Yeme- içme mekanlarında ise bir miktar karmaşa hakim. Daha önce hazırlıkların tamamlanması için 15 Haziran'a işaret eden mekanların açılış standartları henüz 2 gün önce belli olunca, açılışa yetişemeyen mekanların büyük bir kısmı kepenk açamadı.

Topyekûn açılış kararlarına rağmen tablo hummalı açılış hazırlıklarının bir süre daha devam edeceğine işaret ediyor. Son durumu gözlemlemek için ziyaret ettiğimiz AVM'lerde kısmi bir hareketlilik söz konusu.

1 HAZİRAN İÇİN VERİLEN AÇILIŞ STARTI, HAZIRLIKLARA TAKILDI

Ancak kapılarda yoğun bir kuyruk henüz oluşmuş değil. Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, restoran açılışları için genelgenin kendilerine ulaştığını ancak burada markaların bir süre daha hazırlık için zamana ihtiyaç duyacağını dile getirdi.

11 Mayıs'tan bu yana AVM'lerdeki ziyaretçi oranının normal dönemin yüzde 20'sine, ciroların ise geçen yılın aynı döneminin yüzde 40'ına ulaştığına işaret eden Altaş, “Eskiden 10 ziyaretçinin 2'si alışveriş yaparken bu rakam şimdi 2 katına çıkarak 10 ziyaretçinin 4'üne ulaştı.

İnsanlar alışveriş için çıkmaya başladı. Bu ay giriş sayılarının geçen yılki rakamların yüzde 40'ına, ciroların ise yüzde 60'ına ulaşacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Açılışlar 12'de

– Birçok AVM açılış saatlerini mağazaların inisiyatifine bırakmış durumda. 10.00-22.00 saatleri arasında faaliyet gösteren AVM'lerde bazı mağazalar 12'de kepenk açtı.

– AVM girişlerinde termal kameralar haricinde, güvenlik görevlilerinin elinde tüm ziyaretçilerin ateşini ölçen ateş ölçerler mevcut.

– Bazı AVM girişlerinde maskesi olmayan ziyaretçiler için maskematikler konulmuş.

– Tüm mağaza girişlerinde güvenli bekleme noktaları ile dezenfektanlar mevcut.

– Çalışanlar ise çoğunlukla siperlikler ile hizmet veriyor.

– Girişlerde ise güvenlik kontrolü dedektörler aracılığıyla değil, eskiden olduğu gibi X-Ray cihazları ile gerçekleşiyor.

– AVM yetkilileri, eski klima sistemi yerine dışarıdaki havayı içeriye veren havalandırma sistemine geçildiğini söylüyor.