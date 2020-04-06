Perakendede zincir kırıldı

Salgının ağır etkisi altındaki perakende sektöründe, tüketicinin temel ihtiyaçları yön değiştirirken, e ticaretteki yüksek trafik, kayıpları telafi edemiyor. Geçen yıl 85 milyar TL'lik ciroya ulaşan e-ticaret sektöründe online perakende alışverişler 42 milyar TL'ye ulaşmıştı.

2020 için hedeflenen yüzde 35'lik büyüme hedefi ise şimdiden aşılmış durumda. Online alışverişlerdeki büyüme oranının bazı kategorilerde 3 katına kadar çıktığı açıklandı.

Ancak online satışlardaki bu büyüme toplam kaybı telafi etme noktasından uzakta kalırken, sektör oyuncuları özellikle belli kategorilerdeki tedarik ve üretimde yaşanan sıkıntılara işaret ederek, ‘zincir kırıldı' mesajını verdi.

Sektörde corona virüsü sonrası dönemde kırılan üretim ve tedarik zincirinin yeniden masaya yatırılması planlanırken, tüketici alışverişlerinde temel ihtiyaçların yön değiştirdiği belirtiliyor.

ÇİN TARTIŞILACAK

Sınırlarda ve ürün sevkiyatlarında uzun kuyrukların oluşmaya başladığını ve dengelerin sürecin ardından değişebileceğini aktaran Kategori Mağazacılığı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Zincir kırıldı bir kere.

Zincirin yeniden oluşması zaman alacak. Sadece trene kamyona bağlı değiliz. Her işin lokal üretimi var. Tünelin ucunda ışık olduğu anda toparlanacaktır. Bu salgının Çin'i vurmasından sonra şirketler Uzakdoğu'dan üretimi kaydırmayı masaya yatıracaklardır” değerlendirmesini yaptı.

Online alışverişlerin toplam içinde yüzde 6-10 arası bir pay aldığını ve 3 katlık büyümeye rağmen yüzde 80'e varan ciro kayıpları yaşandığını aktaran Gökyıldırım, tüketicinin ihtiyaçlar piramidinde de değişimler yaşandığını aktardı.

Gıda dışında özellikle stoklamanın başlaması ve evde çalışma sistemine geçilmesi ile farklı ürün gruplarının öne çıktığını anlatan Gökyıldırım, “Evden çalışmaya geçiş ile birlikte büyük ekran TV, monitör, internet hızlandırıcı aparat ve kartuş gibi gruplarda satış artışları yaşanmaya başlandı.

Bunun dışında buzdolabı ve derin dondurucu gibi ürün gruplarında hareketlilikler var. Mutfakta daha fazla zaman geçirilmesi ile mutfak araç gereçlerindeki satışlarda da artış görüyoruz. Bunun dışında saç şekillendirici, tıraş makinaları gibi ürünlerde de artış var” diye konuştu.

Acil olmayan ihtiyaç erteleniyor

GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, online alışveriş siteleri ile e-ticaretin tarihi bir sorumluluk aldığına işaret etti.

Kantarcı,“Siparişlerin kısıtlı bir süreye sıkışmayıp zamana dağıldığı bir süreçten geçiyoruz. Teslim sürelerinde bir parça gecikme yaşanabiliyor ancak şu ana kadar çok ciddi olarak değerlendireceğimiz aksaklıklar çıkmadı.

Tüketici, daha çok ihtiyaca yönelik alışveriş yapıyor. Temizlik ve kişisel bakım ürünlerine, kuru gıda başta olmak üzere süpermarket kategorisine, evde spora yönelik ürünlere olan talepte ciddi bir artış olduğunu söyleyebilirim. Acil ve önemli ihtiyaç dışında kalan her türlü alışverişin ertelendiğini gözlemliyoruz” dedi.