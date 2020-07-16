Petrol devlerinden sara gazı emisyonu için büyük adım

Dünyanın dev enerji şirketleri tarafından oluşturulan Petrol ve Gaz İklim Girişimi (OGCI), ilk kez sera gazı emisyonlarını düşürmek için bir hedef belirledi.

Reuters'ta yer alan habere göre OGCI, 2025 yılına kadar varil başına karbondioksit emisyon değerini (CO2e/boe) 20 ila 21 kg aralığına çekmeyi hedefliyor. OGCI Başkanı Bob Dudley, konuyla ilgili olarak, “Bu önemli bir kilometre taşı. Belirlenen seviye işin sonu değil, sadece kısa süreli hedef. Güncellemeler yaparak bunu daha da ileri götüreceğiz” dedi.

‘BİR HEDEFE SAHİP OLMAK, HİÇ YOKTAN İYİDİR'

OGCI; BP, Chevron, CNPC, Eni, Equinor, Exxon, Occidental Petroleum, Petrobras, Repsol, Saudi Aramco, Shell ve Total tarafından oluşturuldu. Bu 12 şirket, dünya petrol ve gaz üretiminin yüzde 30'dan fazlasını gerçekleştiriyor. Üyeler, karbon yoğunluğunu hesaplamak için ortak bir metodoloji üzerinde anlaştılar. Ayrıca sıvılaştırılmış doğal gaz ve rafine etme alanlarında da benzer hedefler belirlenmesi gündemde.

Londra merkezli çevre örgütü Carbon Tracker, OGCI'ın belirlediği hedeflerin, 2015 Paris Anlaşması'na uygun olmadığı iddiasında. Kurumun Petrol, Gaz ve Kömür Başkanı Andrew Grant, “Karbon kirliliğini azaltmak için bazı hedeflere sahip olmak hiç yoktan iyidir. Ancak petrol endüstrisi hala fosil yakıtlara yatırım yaparken, Paris Anlaşması'ndaki hedeflerle uyumlu olduğu iddiasında bulunamaz” dedi.

NORVEÇLİ ENQUINOR'UN HEDEFİ VARİL BAŞINA 8 KG!

Her şeye rağmen OGCI'ın aldığı karar özellikle ABD'nin en büyük petrol şirketi Exxon için büyük bir değişimi ifade ediyor. Exxon, 2019 yılında karbon emisyon değerlerini bildirmemişti. Bir şirket sözcüsü, “Exxon, alınan kararı destekliyor. Endüstrinin emisyon değerlerini azaltmak için attığı anlamlı adımların bir parçasıyız” ifadelerini kullandı.

Farkıl şirketler tarafından belirlenen hedefler, kapsam ve tanım bakımından önemli farklılıklar gösterebiliyor. OGCI içinde bile bazı üyeler, belirlenen ortak hedefi aşma peşinde. Örneğin, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundaki Saudi Aramco'nun 2019 yılında 10.1 kg CO2e/boe karbon yoğunluğu vardı. Norveçli Enquinor ise 2025 yılına kadar 8 kg hedefini yakalamak istiyor. Şu anda küresel çapta sektör ortalaması ise 18 kg.

OGCI, belirlenen hedefin bağımsız üçüncü bir kurum tarafından denetleneceğini de açıkladı.