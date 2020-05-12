Petrol fiyatları çakıldı, Aramco’nun net kârı eridi

Suudi Arabistan’ın devlet kontrolündeki petrol devi Aramco corona virüsünün talebi düşürmesi ve ham petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle ilk çeyrekte net kârının %25 düştüğünü açıkladı.

OPEC+ üreticileri fiyatların artmasına ve arz fazlasının azalmasına yardımcı olmak için mayıs ayından itibaren günde 9.7 milyon varil arz kesintisi yapılmasını kabul etmeden önce Brent ham petrol fiyatları ilk çeyrekte %65 düştü.

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Aramco’nun net kârı, birinci çeyrekte zekat ve vergi sonrası 62.48 milyar riyale (16.64 milyar dolara) indi. Aramco geçen yılın birinci çeyreğinde 83.29 milyar riyal net kâr açıklamıştı.

Mısır yatırım bankası EFG-Hermes, Suudi Arabistan’ın El Rajhi Capital ve Dubai merkezli Arqaam Capital’in ortalama tahminlerine göre analistler Aramco’nun 17.8 milyar dolar kâr açıklamasını bekliyorlardı.

Aramco, sonuçlarının “ham petrol fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra rafinaj ve kimyasal marjlarındaki düşüş ile stoktaki yeniden ölçüm kayıplarını” yansıttığını açıkladı.

“KAZANÇLARIMIZI BASKILAMASINI BEKLİYORUZ”

Aramco CEO’su Amin Nasser yaptığı açıklamada, “2020’nin geri kalanına bakacak olursak, COVID-19 salgınının küresel enerji talebi ve petrol fiyatları üzerindeki etkisinin kazançlarımızı baskılamasını bekliyoruz” dedi.

Suudi Arabistan, pandemiden ve düşük petrol fiyatlarından zarar gören ekonomisini desteklemek için kamu çalışanlarına geçim ödeneği vermeyi durdurma ve katma değer vergisini üç katına çıkârma kararı almıştı.

Ayrıca, Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı’ndan bir yetkili ülkenin Haziran ayında OPEC+ kesintilerine ek olarak petrol üretiminde günlük 1 milyon varil kesintiye gideceğini açıklamıştı. (REUTERS)