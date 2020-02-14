Petrol şirketlerinin son 30 yıl karnesi dudak uçuklattı

Guardian'ın vergi kayıtlarını inceleyen sivil toplum örgütü Taxpayer for Common Sense (TCS) isimli kuruluştan aldığı rakamlara göre 1990 yılından bu yana dünyadaki beş büyük petrol şirketinin 2 trilyon dolar kazandığı ortaya çıktı.

BP, Shell, Chevron ve Exxon'un bilançoları incelenerek oluşturulan hesaba göre 1990 yılından bu yana Exxon 775 milyar dolar, Shell 524 milyar dolar, Chevron 360 milyar dolar ve BP 332 milyar dolar para kazandı.

Bütün bu paraya rağmen S&P 500 endeksine göre 2010'lu yılların en kötü hisse performansını petrol şirketleri gösterdi.

2010-2019 yılları arasında S&P 500'deki petrol şirketlerinin değeri yüzde 4 artarken 1980-1990 arasında şirketlerin değer artışı yüzde 28 olmuştu.